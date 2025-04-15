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Общество

Проверку безопасности аттракционов и детских центров начали в городе Ош

В Оше проводится проверка безопасности аттракционов и детских развлекательных центров. Об этом сообщили в мэрии города.

Уточняется, что рейды проходят в рамках Закона «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию в КР». Начат мониторинг безопасности всех объектов, которые посещают несовершеннолетние.

В составе инспектирующих представители правоохранительных и пожарных органов, санитарных служб, надзорных ведомств.

Напомним, ранее в столичном парке имени Панфилова девушка упала с аттракциона и была госпитализирована. Инцидент произошел 31 марта примерно в 20.00. По словам очевидцев, во время движения одного из аттракционов на кресле сорвался ремень безопасности, из-за чего находившаяся там девушка упала.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/326000/
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