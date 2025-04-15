В Бишкеке 15 апреля облачно, возможен дождь. Температура воздуха днем ожидается +23 градуса.
Отключения света, воды и газа
- 9.30-17.00 — микрорайон «Аламедин-1», 8;
- 9.00-18.00 — улица Семашко, 5, 7, 9;
- 9.00-17.00 — отрезки улиц Московской, Турусбекова, Манасчи Сагынбая, Аэропортинской, Руставели, Ажибека Баатыра, проспекта Манаса, жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Жоогазын, Бадахшан), «Тынчтык», проспект Чингиза Айтматова, 20, улица Панфилова, 152, жилмассив «Балбан-Таймаш» (улицы Балбан-Таймаш-1, −2, −4, −5, −13);
- 10.00-17.00 — жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Алыкулова, Гагарина, Семиз-Бел);
- 9.00-14.30 — жилмассив «Тендик» (улицы Тендик-1 — Тендик-13, Чубак ажы, Ыйман, Ынтымак, Биримдик, Усонбай), контур № 378, жилгородок «Красный строитель» (улицы Красный строитель, 4, Рабочая, Бельская, Чон-Курганская, Гончарная, переулок Боомский), северная объездная дорога (заправка), ОсОО «Элнурдан», село Маевка (колхоз «Майская иволга», участок № 1);
- 9.00-12.00 — жилмассив «Жениш» (улицы Пригородная-1 — Пригородная-7);
- 13.00-17.00 — улица Лумумбы, 96.
- 10.00-22.00 — села Сарбан, Джал, часть жилмассива «Орок», жилмассив «Сары-Озон», село Кашкабаш, западная часть 105-го контура, жилмассив «ТЭЦ-2», села Новая Селекция, Достук, жилмассив «Ак-Ордо» (южнее улицы Ахунбаева), жилмассив «Ак-Ордо», Сокулукский район (выше улицы Ахунбаева), жилмассив «Ак-Ордо» (южнее улицы Омур). Подробнее
У кого намечается той
Арсен Эралиев
Родился 15 апреля 1990 года. Борец греко-римского стиля. Участник Олимпийских игр.
Акжол Махмудов
Памятные даты
15 апреля 1997 года состоялось официальное открытие офиса МОМ в Кыргызской Республике.
Международная организация по миграции (МОМ) — это Агентство ООН со штаб-квартирой в Женеве и офисами в 165 странах мира.
Сейчас организация сталкивается с большим числом мигрантов из разных государств, меняющих местожительство в поисках лучших экономических возможностей для себя и своих семей. МОМ сотрудничает с правительствами, другими международными организациями и общественными объединениями в целях обеспечения повсюду в мире упорядоченного перемещения беженцев и иных лиц, нуждающихся в помощи в сфере международной миграции.
Международный день культуры
Отмечается во многих странах мира ежегодно 15 апреля.
Учрежден в честь принятия 15 апреля 1935-го международного договора «Об охране художественных и научных учреждений и исторических памятников», который стал известен в международно-правовой практике как Пакт Рериха.
В сам же Международный день культуры во многих государствах проходят различные праздничные мероприятия.
Люди, которые меняли мир
Умер живописец Сабырбек Акылбеков
Родился 15 февраля 1914 года в селе Кум-Арык. Кыргызский советский художник, заслуженный деятель искусств Киргизской ССР, член Союза художников СССР.
Один из первых советских живописцев-кыргызов. Вошел в историю изобразительного искусства как мастер лирического пейзажа.
Творческой, педагогической и общественной деятельностью внес большой вклад в становление кыргызского изобразительного искусства.
Умер 15 апреля 1968-го.
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