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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 15 апреля облачно, возможен дождь. Температура воздуха днем ожидается +23 градуса.

Отключения света, воды и газа

  • 9.30-17.00 — микрорайон «Аламедин-1», 8;
  • 9.00-18.00 — улица Семашко, 5, 7, 9;
  • 9.00-17.00 — отрезки улиц Московской, Турусбекова, Манасчи Сагынбая, Аэропортинской, Руставели, Ажибека Баатыра, проспекта Манаса, жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Жоогазын, Бадахшан), «Тынчтык», проспект Чингиза Айтматова, 20, улица Панфилова, 152, жилмассив «Балбан-Таймаш» (улицы Балбан-Таймаш-1, −2, −4, −5, −13);
  • 10.00-17.00 — жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Алыкулова, Гагарина, Семиз-Бел);
  • 9.00-14.30 — жилмассив «Тендик» (улицы Тендик-1 — Тендик-13, Чубак ажы, Ыйман, Ынтымак, Биримдик, Усонбай), контур № 378, жилгородок «Красный строитель» (улицы Красный строитель, 4, Рабочая, Бельская, Чон-Курганская, Гончарная, переулок Боомский), северная объездная дорога (заправка), ОсОО «Элнурдан», село Маевка (колхоз «Майская иволга», участок № 1);
  • 9.00-12.00 — жилмассив «Жениш» (улицы Пригородная-1 — Пригородная-7);
  • 13.00-17.00 — улица Лумумбы, 96.

  • 10.00-22.00 — села Сарбан, Джал, часть жилмассива «Орок», жилмассив «Сары-Озон», село Кашкабаш, западная часть 105-го контура, жилмассив «ТЭЦ-2», села Новая Селекция, Достук, жилмассив «Ак-Ордо» (южнее улицы Ахунбаева), жилмассив «Ак-Ордо», Сокулукский район (выше улицы Ахунбаева), жилмассив «Ак-Ордо» (южнее улицы Омур). Подробнее

У кого намечается той

Арсен Эралиев

Родился 15 апреля 1990 года. Борец греко-римского стиля. Участник Олимпийских игр.

Акжол Махмудов

Родился 15 апреля 1999 года. Борец греко-римского стиля. Призер Олимпийских игр.

Памятные даты

В Кыргызстане появился офис Международной организации по миграции

15 апреля 1997 года состоялось официальное открытие офиса МОМ в Кыргызской Республике.

Международная организация по миграции (МОМ) — это Агентство ООН со штаб-квартирой в Женеве и офисами в 165 странах мира.

Сейчас организация сталкивается с большим числом мигрантов из разных государств, меняющих местожительство в поисках лучших экономических возможностей для себя и своих семей. МОМ сотрудничает с правительствами, другими международными организациями и общественными объединениями в целях обеспечения повсюду в мире упорядоченного перемещения беженцев и иных лиц, нуждающихся в помощи в сфере международной миграции.

Международный день культуры

24.kg
Фото 24.kg. Группа JDin Band на джаз-фестивале в Бишкеке

Отмечается во многих странах мира ежегодно 15 апреля.

Учрежден в честь принятия 15 апреля 1935-го международного договора «Об охране художественных и научных учреждений и исторических памятников», который стал известен в международно-правовой практике как Пакт Рериха.

В сам же Международный день культуры во многих государствах проходят различные праздничные мероприятия.

Люди, которые меняли мир

Умер живописец Сабырбек Акылбеков

Родился 15 февраля 1914 года в селе Кум-Арык. Кыргызский советский художник, заслуженный деятель искусств Киргизской ССР, член Союза художников СССР.

Один из первых советских живописцев-кыргызов. Вошел в историю изобразительного искусства как мастер лирического пейзажа.

Творческой, педагогической и общественной деятельностью внес большой вклад в становление кыргызского изобразительного искусства.

Умер 15 апреля 1968-го.

Куда сходить

Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/325945/
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