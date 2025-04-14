Почему грецкий орех кыргызский и при чем тут Ташиев

Сорок тысяч саженцев ореха было высажено в конце марта этого года в рамках национальной кампании «Жашыл мурас» в Джалал-Абадской области. Участвовавший в посадке саженцев заместитель председателя кабинета министров, глава ГКНБ Камчыбек Ташиев призвал называть грецкий орех кыргызским: «По миру орех распространился из Кыргызстана, и потом его стали называть и грецким, и турецким, и испанским, и венгерским. Поэтому мы должны назвать его кыргызским, а не грецким».

Фото Влада Ушакова

Никакого популизма и искажения истории в словах Камчыбека Ташиева нет. Общепризнанный факт, что родина грецких орехов — это Центральная Азия, в частности Кыргызстан — его знаменитая Арсланбобская долина. Именно здесь, на отрогах Ферганского хребта на высоте 1 тысяча 800 метров над уровнем моря расположен самый большой в мире древний ореховый лес. Он занимает площадь около 608 тысяч гектаров. Помимо ореховых деревьев, некоторые из которых достигают почти 30 метров в высоту, в этом реликтовом лесу растут более 130 видов деревьев и кустарников, например алыча, фисташки, миндаль, вишни и яблони.

Связь с Грецией в названии ореха чисто символическая. Греческим его стали называть в Древней Руси, куда орех привозили византийские купцы. Интересно, что грецкий орех в разных странах называют по-разному.

В Китае — «персик Ху», в странах западной Европы — валнот, в Греции — персидский орех, в Америке — английский орех, в Чехии и Польше — влашский или влошский орех.

Легенды

Как любое особенное место, Арсланбоб окутан тайнами и легендами о происхождении орехового леса. Наиболее популярная — о пророке Мухаммеде, поручившем одному из своих самых трудолюбивых последователей найти место для рая. Отправившись в путешествие, человек обнаружил живописную долину, очень красивую, но без деревьев. Он вернулся к пророку, рассказал об удивительном месте и тот дал ему мешочек семян плодовых деревьев. Человек развеял семена с вершины горы, и долина превратилась в огромный сад.

Другая, не менее известная легенда связана с Александром Македонским и тем, каким образом кыргызские орехи попали в Грецию. Коротко она звучит так: возвращаясь из похода на Восток, Александр Македонский сделал привал в Арсланбобской долине. Великого полководца поразила не только красота этих мест, но и вкус дивных плодов. Покидая этот удивительный край, он взял с собой в Грецию фрукты и орехи из местных лесов. Так кыргызские орехи попали в Грецию.

Есть еще одна распространенная, но не подтвержденная история об Уинстоне Черчилле и Арсланбобе. Якобы английский премьер попросил Сталина прислать ему древесину взамен на оружие. Впоследствии ореховое дерево из Арсланбобской долины стало украшением салонов Роллс-Ройсов — культовых английских автомобилей класса люкс.

Как заявить миру о кыргызских орехах

Эксперты считают, что в принципе восстановить историческую справедливость и добиться переименования и популяризации грецкого ореха именно как кыргызского можно. Но это многоплановая задача, как продвижение любого бренда.

Заведующий лабораторией древесных и кустарниковых растений Ботанического сада имени Энвера Гареева НАН КР Арстанбек Кулиев рассказывает, что в 2020 году Госагентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства совместно с Академией наук вело работу по разработке бренда кыргызского ореха. Для этого на юг Кыргызстана пригласили научных сотрудников Дрезденского университета Германии.

Арстанбек Кулиев был в этой рабочей группе и лично сопровождал иностранных ученых в поездке в Арсланбоб. Но реализация проекта остановилась сразу после начала войны России с Украиной.

«Немецкие ученые тоже согласны с тем, великий Александр Македонский завез орехи в Грецию из Кыргызстана, после чего они стали известны как «грецкие». Говорят, мы знаем, что орех ваш — кыргызский», — отмечает Арстанбек Кулиев.

Но надо провести молекулярно-генетическое исследование. Статьи в международных журналах нужно опубликовать, чтобы другие народы признали, что орех кыргызский. А так сами можем называть его нашим. Арстанбек Кулиев

Однако проблема по продвижению грецкого — кыргызского ореха заключается еще и в неэффективном процессе его реализации. Одно ореховое дерево дает около 200-400 килограммов орехов в год. Сезон сбора орехов начинается с начала осени и длится всего месяц. Местные жители целыми семьями перебазируются на это время в ореховый лес, устанавливают палатки прямо под кронами деревьев и фактически живут там весь период сбора урожая. Цены на целые орехи и очищенные ядра разнятся. После сбора их продают в основном иностранным перекупщикам, и грецкие орехи из Кыргызстана отправляются в Россию, Турцию, Иран, Китай.

Фото Влада Ушакова

Сотни тонн орехов перепродают по нескольку раз, и в итоге они уже не маркируются как кыргызские. На международные рынки орехи попадают под флагом страны-импортера, и зарубежные покупатели даже не подозревают, что приобрели плоды из Кыргызстана.

Арсланбоб умирает?

Сегодня состояние реликтового леса Арсланбоба вызывает особую тревогу у экологов. Варварское отношение людей к лесу, неограниченный и фактически неконтролируемый сбор орехов, скот, пасущийся внутри ореховых плантаций и поедающий молодые поросли деревьев и многие другие факторы не дают лесу восстанавливаться и саморегулироваться.

Заведующий лабораторией древесных и кустарниковых растений Ботанического сада имени Энвера Гареева НАН КР Арстанбек Кулиев считает, что для спасения уникального природного достояния нужно на пять лет ограничить сбор орехов.

«Не просто так ведь в 2012 году создали Дашманский заповедник. Люди тоже понимают, что это реликтовые леса и надо их сохранить. И что туда не надо входить. Но люди есть люди. А так если на пять лет оставить в покое, не заходить, природа саморегулировалась бы. Не нужно было бы искусственных посадок», — считает Арстанбек Кулиев.

Что делается для сохранения Арсланбоба

Арстанбап-Атинский лесхоз — один из крупнейших природных массивов Кыргызстана, играющий ключевую роль в сохранении уникальных орехово-плодовых лесов. Общая площадь лесного фонда составляет 19 тысяч гектаров, из которых 8 тысяч 358 гектаров покрыты лесом. Земли лесхоза граничат на востоке с Ачинским лесхозом и Дашманским государственным природным заповедником, а на западе — с Кабинским лесхозом.

Работают в лесхозе 30 человек, передвигающихся по труднодоступным местам на 14 служебных лошадях.

В 2024 году бюджет лесхоза составил 12 миллионов 159 тысяч сом, на 2025-й предусмотрено 14 миллиона 320 тысяч сомов, что позволяет значительно расширить спектр мероприятий по охране лесов, борьбе с вредителями и болезнями, а также восстановлению экосистем.

В целях восстановления, улучшения и омоложения ореховых лесов Арстанбап-Атинский лесхоз ежегодно создает новые ореховые насаждения на площади более 20 гектаров, где высаживает по 8 тысяч саженцев грецкого ореха.

Для обеспечения посадочным материалом в питомниках лесных хозяйств выращивается до 400 тысяч саженцев грецкого ореха.

Однако экоактивисты считают, что оценивать работу Лесной службы нужно не по цифрам в отчетах, а потому, сколько саженцев прижилось в итоге, как они себя чувствуют через год-два. Потому что с этим есть проблемы. Саженцы сохнут, их вытаптывает и съедает скот.

В Лесной службе подтверждают, что в последние годы интенсивная эксплуатация многолетних орехоплодных лесов, а также антропогенное воздействие (выпас скота, сбор дров, незаконное строительство и другие факторы) привели к значительному снижению их защитной роли.

Для конструктивного решения проблем Арсланбоба и привлечения максимального внимания к нему по инициативе кабинета министров планируется в июне-июле 2025 года провести международную научно-практическую конференцию по сохранению и развитию орехоплодного леса. Ожидается, что в ней примут участие международные эксперты, представители министерств и ведомств, академии наук, районных администраций.

Это правильный шаг, но таких шагов должно быть много и они должны быть очень интенсивными на самых разных уровнях, потому что состояние экосистемы Арсланбоба по оценкам ученых-экологов уже близко к оранжевому уровню тревоги, когда процессы деградации могут стать необратимыми.