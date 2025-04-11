Консульство КР в США проигнорировало открытие Федерации кыргыз-курош. Ответ МИД

Министерство иностранных дел ответило на замечания депутата Жогорку Кенеша Улугбека Ормонова, который заявил, что 5 апреля в городе Цинциннати штата Огайо США наши соотечественники открыли Федерацию кыргыз-курош, но церемонию не посетили представители консульства КР.

По данным пресс-службы МИД, посол Кыргызстана в США и генеральный консул в Чикаго в этот день были задействованы в подготовке и проведении мероприятий в Нью-Йорке, связанных с запуском официальной кампании по продвижению кандидатуры Кыргызстана в непостоянные члены Совета Безопасности ООН. Запуск кампании имел важное значение для внешней политики нашей страны.

«Кыргызская диаспора в Цинциннати не высказывала каких-либо замечаний или жалоб в адрес дипломатических представительств. Наоборот, соотечественники проявили понимание в отношении сложившейся ситуации и выразили удивление комментариями, озвученными с высокой трибуны парламента. Посольство и генконсульство высоко ценит вклад кыргызской общины в Цинциннати и будет продолжать тесное взаимодействие в рамках будущих мероприятий», — говорится в сообщении.