Здание детского сада в центре Бишкека вернули государству

Выявлен факт незаконного вывода в частную собственность иностранной организации здания детского сада № 93 общей площадью 872,8 квадратных метров на земельном участке мерою 0,32 гектара на улице Логвиненко, 55А. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

Отметим, в этом здании располагалось представительство Фонда Сорос в Кыргызстане, которое закрыли весной 2024 года.

Фото пресс-центра ГКНБ

«Установлено, что в 1995 году здание и территория детского сада передано в распоряжение МИД для размещения дипломатических представительств иностранных государств с сохранением статуса государственной собственности в нарушение действующего законодательства КР. В 1999 году ФУГИ (сейчас ГАУГИ) дал согласие МИД продать здания иностранной организации, не имеющей дипломатического статуса», — говорится в сообщении.

В результате инициированного иска Бишкекский горсуд 19 марта 2025 года признал договор купли-продажи здания сада недействительным. Таким образом, детский сад № 93 возвращен в госсобственность.