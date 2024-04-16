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Власть

Закрытие Фонда «Сорос — Кыргызстан». Комментарий администрации президента

Высокопоставленный чиновник администрации президента прокомментировал закрытие представительства Фонда Сороса в Кыргызстане.

По его словам, о предстоящем закрытии организации давно было известно коллективу и многим активистам.

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«Поэтому ссылка в обосновании объявленного решения на принятые недавно Жогорку Кенешем поправки воспринята в администрации с недоумением. Было известно, что последние годы семья и окружение г-на Джорджа Сороса пересматривают подходы к организации своей деятельности и переносят ее из многих стран мира. Они закрыли офисы во всех других государствах Центральной Азии и по всей Восточной Европе, кроме Украины и Грузии. Значительно сокращены или полностью закрыты многие региональные проекты», — говорится в заявлении.

По словам чиновника администрации главы государства, они высоко ценят значительный вклад Фонда «Сорос — Кыргызстан» в укрепление верховенства закона и развитие гражданского общества в республике в течение первых 30 лет независимости.

«Особо отмечаем деятельность Фонда Сороса в поддержке образовательной сферы и становлении гуманитарных наук нашей страны. Рассчитываем и в дальнейшем на продолжение конструктивного сотрудничества с системой института открытого общества», — заключил он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/291692/
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