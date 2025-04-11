19:28
USD 87.45
EUR 99.89
RUB 1.04
Общество

В центральной и южной частях Бишкека будут проверять теплосети на плотность

21 апреля 2025 года «Бишкектеплосеть» будет проводить регламентные испытания на плотность (опрессовка) тепловых сетей. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

По ее данным, регламентные испытания проведут по следующим адресам:

1. Центральная часть города — севернее улицы Льва Толстого:

— от ТЭЦ Бишкека до улицы Курманжан Датки (район рынка «Мадина»);

— вдоль линии железной дороги от ТЭЦ Бишкека до улицы Ибраимова;

— проспект Шабдан Баатыра — от улицы Достоевского до улицы 7 Апреля;

— проспект Чуй — от улицы 7 Апреля до улицы Ибраимова;

— улица Ибраимова — от проспекта Чуй до железной дороги.

2. Южная часть города:

— улица Жукеева-Пудовкина — от железной дороги до улицы Скрябина;

— улица Медерова — от улицы Матросова до улицы Табалдиева;

— улица Матросова — от улицы Медерова до улицы Скрябина.

О времени проведения испытаний дополнительно проинформируем.

Проведение регламентных испытаний на плотность необходимо для обеспечения надежного теплоснабжения потребителей в отопительный период, при этом возможны порывы трубопроводов, провалы дорожных покрытий и затопления водой территорий, расположенных в зоне тепловых сетей.

Мэрия просит горожан при обнаружении порывов или повреждений дорожного покрытия  немедленно сообщать в диспетчерскую службу МП «Бишкектеплосеть» — 56-85-58; Центр поддержки потребителей: 61-11-69, 1980, 0557 611-166, 0777 611-166, 0701 611-166.

Напомним, с 21 апреля по 31 мая в Бишкеке отключат горячее водоснабжение.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/325764/
просмотров: 90
Версия для печати
Материалы по теме
Более 1 миллиарда сомов задолжали Бишкектеплосети горожане
Из-за порыва на теплосети временно некоторые дома остались без тепла
На двух улицах Бишкека прорвало трубы теплосетей
Горожане жалуются на перекрытие дорог. Разъяснение от «Бишкектеплосети»
О реализации проекта «Улучшение теплоснабжения» рассказали в мэрии Бишкека
Бишкектеплосеть начинает испытания на плотность: возможны порывы трубопроводов
В Бишкеке 22 апреля проведут регламентные испытания на плотность тепловых сетей
Сильные морозы. В мэрии обсудили работу тепловых и электрических сетей
В Бишкеке из-за ремонта теплосети временно изменят схемы движения транспорта
Порыв теплосети в столичном микрорайоне № 12. Аварийные работы продолжаются
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане намерены ввести лимит на&nbsp;количество мечетей и&nbsp;храмов В Кыргызстане намерены ввести лимит на количество мечетей и храмов
Чуждо традициям. Муфтият Кыргызстана прокомментировал запрет на&nbsp;никабы Чуждо традициям. Муфтият Кыргызстана прокомментировал запрет на никабы
В&nbsp;Кыргызстане вводят запрет на&nbsp;рыбалку во&nbsp;время нереста В Кыргызстане вводят запрет на рыбалку во время нереста
Экологи заявляют об&nbsp;уничтожении в&nbsp;КР краснокнижного растения&nbsp;&mdash; юноны орхидной Экологи заявляют об уничтожении в КР краснокнижного растения — юноны орхидной
Бизнес
ЗАО &laquo;МПЦ&raquo; организовало детскую экскурсию в&nbsp;нумизматический музей НБ&nbsp;КР ЗАО «МПЦ» организовало детскую экскурсию в нумизматический музей НБ КР
Ксения Собчак рассказала о&nbsp;клинике Назаралиева на&nbsp;своем канале в&nbsp;YouTube Ксения Собчак рассказала о клинике Назаралиева на своем канале в YouTube
Больше, чем связь: все лучшее любимым Больше, чем связь: все лучшее любимым
Сеть магазинов O!Store отмечает день рождения и&nbsp;дарит суперподарки Сеть магазинов O!Store отмечает день рождения и дарит суперподарки
11 апреля, пятница
19:20
В центральной и южной частях Бишкека будут проверять теплосети на плотность В центральной и южной частях Бишкека будут проверять те...
19:00
Афиша Бишкека на выходные: спектакли для детей, мастер-классы и кинофестиваль
18:54
Музыкант из Испании запишет треки с кыргызстанскими коллегами
18:36
Мэрия рассказала о красной линии на проспекте Айтматова и в парке Ататюрка
18:30
12 апреля: где в Бишкеке отключат свет