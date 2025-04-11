В центральной и южной частях Бишкека будут проверять теплосети на плотность

21 апреля 2025 года «Бишкектеплосеть» будет проводить регламентные испытания на плотность (опрессовка) тепловых сетей. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.
По ее данным, регламентные испытания проведут по следующим адресам:
1. Центральная часть города — севернее улицы Льва Толстого:
— от ТЭЦ Бишкека до улицы Курманжан Датки (район рынка «Мадина»);
— вдоль линии железной дороги от ТЭЦ Бишкека до улицы Ибраимова;
— проспект Шабдан Баатыра — от улицы Достоевского до улицы 7 Апреля;
— проспект Чуй — от улицы 7 Апреля до улицы Ибраимова;
— улица Ибраимова — от проспекта Чуй до железной дороги.
2. Южная часть города:
— улица Жукеева-Пудовкина — от железной дороги до улицы Скрябина;
— улица Медерова — от улицы Матросова до улицы Табалдиева;
— улица Матросова — от улицы Медерова до улицы Скрябина.
О времени проведения испытаний дополнительно проинформируем.
Проведение регламентных испытаний на плотность необходимо для обеспечения надежного теплоснабжения потребителей в отопительный период, при этом возможны порывы трубопроводов, провалы дорожных покрытий и затопления водой территорий, расположенных в зоне тепловых сетей.
Мэрия просит горожан при обнаружении порывов или повреждений дорожного покрытия немедленно сообщать в диспетчерскую службу МП «Бишкектеплосеть» —