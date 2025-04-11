В центральной и южной частях Бишкека будут проверять теплосети на плотность

21 апреля 2025 года «Бишкектеплосеть» будет проводить регламентные испытания на плотность (опрессовка) тепловых сетей. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

По ее данным, регламентные испытания проведут по следующим адресам:

1. Центральная часть города — севернее улицы Льва Толстого:

— от ТЭЦ Бишкека до улицы Курманжан Датки (район рынка «Мадина»);

— вдоль линии железной дороги от ТЭЦ Бишкека до улицы Ибраимова;

— проспект Шабдан Баатыра — от улицы Достоевского до улицы 7 Апреля;

— проспект Чуй — от улицы 7 Апреля до улицы Ибраимова;

— улица Ибраимова — от проспекта Чуй до железной дороги.

2. Южная часть города:

— улица Жукеева-Пудовкина — от железной дороги до улицы Скрябина;

— улица Медерова — от улицы Матросова до улицы Табалдиева;

— улица Матросова — от улицы Медерова до улицы Скрябина.

О времени проведения испытаний дополнительно проинформируем.

Проведение регламентных испытаний на плотность необходимо для обеспечения надежного теплоснабжения потребителей в отопительный период, при этом возможны порывы трубопроводов, провалы дорожных покрытий и затопления водой территорий, расположенных в зоне тепловых сетей.

Мэрия просит горожан при обнаружении порывов или повреждений дорожного покрытия немедленно сообщать в диспетчерскую службу МП «Бишкектеплосеть» — 56-85-58; Центр поддержки потребителей: 61-11-69, 1980, 0557 611-166, 0777 611-166, 0701 611-166.