17:57
USD 87.45
EUR 96.52
RUB 1.02
Общество

В Бишкеке успешно провели операции по пересадке почек трем пациентам

С 7 по 9 апреля в Больнице кыргызско-турецкой дружбы имени Реджепа Тайипа Эрдогана успешно провели три операции по пересадке почек пациентам, страдающим хронической почечной недостаточностью. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Отмечается, что все хирургические вмешательства завершились благополучно, и состояние здоровья как реципиентов, так и доноров оценивается как стабильное.

Операции провела высококвалифицированная бригада трансплантологов из Турции.

Министр здравоохранения Эркин Чечейбаев посетил пациентов и провел встречу с медицинской командой. Он выразил признательность турецким коллегам за вклад в развитие трансплантологии и подчеркнул высокий уровень двустороннего медицинского сотрудничества.

Уточняется, что Эркин Чечейбаев также встретился с пациентами, перенесшими пересадку почки в 2023 году, их донорами и близкими. Участники встречи рассказали об улучшении самочувствия и повышении качества жизни после операции.

Напомним, в мае 2023-го запущен процесс развития трансплантологии на базе Больницы кыргызско-турецкой дружбы. Уже в августе того же года проведены первые операции по пересадке почек гражданам, находившимся много лет на диализе.  
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/325739/
просмотров: 324
Версия для печати
Материалы по теме
Возможны вспышки. Центр особо опасных инфекций просят оставить самостоятельным
Рисков много. К чему может привести идея Минздрава по объединению центров
Шанс есть. В КР пройдет конкурс на должности руководителей 22 медорганизаций
ВОЗ передала Минздраву лабораторное оборудование на 8 миллионов сомов
Минздрав предлагает увеличить страховые взносы и перечислять часть суммы в ФОМС
Редкие заболевания. Денежные сборы в Кыргызстане хотят систематизировать
Укол за $2 миллиона. Неонатальный скрининг на СМА планируют наладить в КР
Фонд для онкобольных перепрофилируют для помощи детям с редкими заболеваниями
За день уволили 11 завотделениями. Как поправки в закон повлияли на медиков
Спинальной мышечной атрофией страдают 39 детей. Какие меры принимает Минздрав КР
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане намерены ввести лимит на&nbsp;количество мечетей и&nbsp;храмов В Кыргызстане намерены ввести лимит на количество мечетей и храмов
Чуждо традициям. Муфтият Кыргызстана прокомментировал запрет на&nbsp;никабы Чуждо традициям. Муфтият Кыргызстана прокомментировал запрет на никабы
В&nbsp;Кыргызстане вводят запрет на&nbsp;рыбалку во&nbsp;время нереста В Кыргызстане вводят запрет на рыбалку во время нереста
Экологи заявляют об&nbsp;уничтожении в&nbsp;КР краснокнижного растения&nbsp;&mdash; юноны орхидной Экологи заявляют об уничтожении в КР краснокнижного растения — юноны орхидной
Бизнес
ЗАО &laquo;МПЦ&raquo; организовало детскую экскурсию в&nbsp;нумизматический музей НБ&nbsp;КР ЗАО «МПЦ» организовало детскую экскурсию в нумизматический музей НБ КР
Ксения Собчак рассказала о&nbsp;клинике Назаралиева на&nbsp;своем канале в&nbsp;YouTube Ксения Собчак рассказала о клинике Назаралиева на своем канале в YouTube
Больше, чем связь: все лучшее любимым Больше, чем связь: все лучшее любимым
Сеть магазинов O!Store отмечает день рождения и&nbsp;дарит суперподарки Сеть магазинов O!Store отмечает день рождения и дарит суперподарки
11 апреля, пятница
17:51
Реабилитация жертв репрессий. В НАН КР будет создана комиссия Реабилитация жертв репрессий. В НАН КР будет создана ко...
17:45
Еще один депутат Жогорку Кенеша предлагает ужесточить наказание за мошенничество
17:43
Танцоры из Кыргызстана стали чемпионами Азии
17:32
За 10 лет объем торговли Кыргызстана со странами ЕАЭС увеличился вдвое
17:27
Депутатам Жогорку Кенеша показали работу госкомпании «Учкун»