В Бишкеке успешно провели операции по пересадке почек трем пациентам

С 7 по 9 апреля в Больнице кыргызско-турецкой дружбы имени Реджепа Тайипа Эрдогана успешно провели три операции по пересадке почек пациентам, страдающим хронической почечной недостаточностью. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Отмечается, что все хирургические вмешательства завершились благополучно, и состояние здоровья как реципиентов, так и доноров оценивается как стабильное.

Операции провела высококвалифицированная бригада трансплантологов из Турции.

Министр здравоохранения Эркин Чечейбаев посетил пациентов и провел встречу с медицинской командой. Он выразил признательность турецким коллегам за вклад в развитие трансплантологии и подчеркнул высокий уровень двустороннего медицинского сотрудничества.

Уточняется, что Эркин Чечейбаев также встретился с пациентами, перенесшими пересадку почки в 2023 году, их донорами и близкими. Участники встречи рассказали об улучшении самочувствия и повышении качества жизни после операции.

Напомним, в мае 2023-го запущен процесс развития трансплантологии на базе Больницы кыргызско-турецкой дружбы. Уже в августе того же года проведены первые операции по пересадке почек гражданам, находившимся много лет на диализе.