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Общество
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Только шесть стран Европы готовы предоставить свои войска для отправки в Украину

Только шесть стран из так называемой коалиции желающих заявили о готовности предоставить свои войска для отправки в Украину, сообщает AFP.

Уточняется, что в Брюсселе прошла встреча министров обороны государств Евросоюза, на которой обсуждалось возможное развертывание войск для обеспечения прекращения огня в Украине.

По словам министров обороны Великобритании и Франции, главной гарантией безопасности Украины станут укрепление украинской армии и отказ от демилитаризации страны.

Министры обороны других европейских государств заявили, что пока по-прежнему неясна цель возможного развертывания войск в Украине, и неизвестно, получат ли они поддержку от США.

«Какова потенциальная миссия, какова будет цель? Каков мандат? Что мы будем делать в различных сценариях, например, если произойдет какая-либо эскалация, касающаяся России? Очень важно, чтобы Соединенные Штаты были на борту, но также необходимо четко понимать, какой тип миссии это будет и чего мы просим от США», — сказал министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс.

По словам собеседников AFP, шесть государств — Великобритания, Франция и страны Балтии — выразили готовность отправить своих военных.

Министр обороны Швеции Пал Йонсон сообщил, что у Стокгольма есть «ряд вопросов, которые необходимо прояснить», прежде чем брать на себя какие-либо обязательства: «Полезно, если будет ясно, в чем будет заключаться эта миссия и что мы будем делать — будем ли мы миротворцами, будем сдерживать или успокаивать».

Ранее сообщалось, что сегодня спецпосланник главы Белого дома Стив Уиткофф проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным. Он уже прилетел в Санкт-Петербург. Стороны будут обсуждать ситуацию вокруг Украины.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/325720/
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