Минобразования обещает сократить отчетность для учителей

Министерство образования и науки КР в рамках политики дебюрократизации приступило к сокращению и оптимизации отчетности, запрашиваемой у педагогов.

По данным пресс-службы ведомства, в настоящее время проводится анализ всех видов отчетов, которые учителя обязаны предоставлять на регулярной основе. Для этого создана специальная рабочая группа, в состав которой вошли директора и завучи школ, заведующие районных отделов образования, эксперты в сфере образования, а также сотрудники МОиН КР.

Работа направлена на исключение дублирующей и неэффективной документации. Она проводится по следующим направлениям:

перевод всей отчетности в электронный формат через платформу «Э-Күндөлүк»;

автоматизация формирования отчетов на основе данных, которые уже собираются в ходе повседневной деятельности школ;

исключение необходимости вручную заполнять таблицы и формы, если данные уже зафиксированы в цифровой системе;

обеспечение открытого доступа к необходимым данным для других госорганов в онлайн-режиме.

«Для успешного внедрения электронного дневника «Э-Күндөлүк» важно, чтобы учителя своевременно вносили оценки и заметки в электронный журнал, а руководители школ регулярно обновляли информацию об инфраструктуре и других параметрах. Это позволит системе формировать отчетность автоматически, без дополнительной нагрузки на педагогов», — считают в Минобразования.

Ранее депутат парламента Эльдар Абакиров попросил избавить учителей школ от заполнения разных отчетов и документов. По его словам, 40 процентов времени преподавателей уходит на бессмысленную бумажную работу, не влияющую на качество образования.