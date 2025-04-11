14:57
USD 87.45
EUR 96.52
RUB 1.02
Общество

Минобразования обещает сократить отчетность для учителей

Министерство образования и науки КР в рамках политики дебюрократизации приступило к сокращению и оптимизации отчетности, запрашиваемой у педагогов.

По данным пресс-службы ведомства, в настоящее время проводится анализ всех видов отчетов, которые учителя обязаны предоставлять на регулярной основе. Для этого создана специальная рабочая группа, в состав которой вошли директора и завучи школ, заведующие районных отделов образования, эксперты в сфере образования, а также сотрудники МОиН КР.

Работа направлена на исключение дублирующей и неэффективной документации. Она проводится по следующим направлениям:

  • перевод всей отчетности в электронный формат через платформу «Э-Күндөлүк»;
  • автоматизация формирования отчетов на основе данных, которые уже собираются в ходе повседневной деятельности школ;
  • исключение необходимости вручную заполнять таблицы и формы, если данные уже зафиксированы в цифровой системе;
  • обеспечение открытого доступа к необходимым данным для других госорганов в онлайн-режиме.

«Для успешного внедрения электронного дневника «Э-Күндөлүк» важно, чтобы учителя своевременно вносили оценки и заметки в электронный журнал, а руководители школ регулярно обновляли информацию об инфраструктуре и других параметрах. Это позволит системе формировать отчетность автоматически, без дополнительной нагрузки на педагогов», — считают в Минобразования.

Ранее депутат парламента Эльдар Абакиров попросил избавить учителей школ от заполнения разных отчетов и документов. По его словам, 40 процентов времени преподавателей уходит на бессмысленную бумажную работу, не влияющую на качество образования.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/325699/
просмотров: 345
Версия для печати
Материалы по теме
Назначен директор издательского дома «Окуу китеби»
Дебюрократизация. Чиновники не будут рассматривать письма, если в них есть мат
Дебюрократизация госорганов: ликвидацию юридических лиц и ИП упростят
Дебюрократизация госорганов: кто вошел в состав межведомственной комиссии
В Минобразования Кыргызстана сменился первый заместитель министра
Голос учителя услышан. В Минобразования отреагировали на крик души
Идешь на работу, не зная, чего ожидать. Крик души учителя Венеры Бектурсуновой
Переход на 12-летку. Директор издательского дома «Окуу китеби» уволился
Камчыбек Ташиев выступил против перехода на 12-летнее школьное образование
Минобразования не регистрирует имеющиеся школы, требуя строить новые — депутат
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане намерены ввести лимит на&nbsp;количество мечетей и&nbsp;храмов В Кыргызстане намерены ввести лимит на количество мечетей и храмов
Чуждо традициям. Муфтият Кыргызстана прокомментировал запрет на&nbsp;никабы Чуждо традициям. Муфтият Кыргызстана прокомментировал запрет на никабы
В&nbsp;Кыргызстане вводят запрет на&nbsp;рыбалку во&nbsp;время нереста В Кыргызстане вводят запрет на рыбалку во время нереста
Экологи заявляют об&nbsp;уничтожении в&nbsp;КР краснокнижного растения&nbsp;&mdash; юноны орхидной Экологи заявляют об уничтожении в КР краснокнижного растения — юноны орхидной
Бизнес
Ксения Собчак рассказала о&nbsp;клинике Назаралиева на&nbsp;своем канале в&nbsp;You Tube Ксения Собчак рассказала о клинике Назаралиева на своем канале в You Tube
Больше, чем связь: все лучшее любимым Больше, чем связь: все лучшее любимым
Сеть магазинов O!Store отмечает день рождения и&nbsp;дарит суперподарки Сеть магазинов O!Store отмечает день рождения и дарит суперподарки
Все под рукой: &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; представил новое приложение для оплаты газа Все под рукой: «Газпром Кыргызстан» представил новое приложение для оплаты газа
11 апреля, пятница
14:33
Ксения Собчак рассказала о клинике Назаралиева на своем канале в You Tube Ксения Собчак рассказала о клинике Назаралиева на своем...
14:31
В ЖК просят Соцфонд разработать отдельную пенсионную политику для фермеров
14:09
Новый гимн: из-за отсутствия подходящего варианта объявят новый конкурс
14:07
Минобразования обещает сократить отчетность для учителей
14:06
В Балыкчи отремонтируют железную дорогу до пляжа