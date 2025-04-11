Лесная служба ответила на сообщения о вырубке деревьев в Кегети

На территории Кегетинского лесничества проводится санитарная выборочная рубка. Об этом 24.kg сообщили в Лесной службе при МЧС КР со ссылкой на Чуйское лесоохотничье хозяйство.
По ее данным, основная цель проводимых работ — предотвращение масштабной экологической катастрофы, связанной с поражением краснокарагайных насаждений особо опасным карантинным вредителем — черно-бронзовым сосновым усачом (в народе кара-коло мурутчан).
Факт заражения подтвержден официальными экспертными заключениями:
- Департамента химизации, защиты и карантина растений КР № 02-4/83 от 29 мая 2024 года;
- Института биологии Национальной академии наук КР № 01-02/170 от 30 мая 2024 года.
«На основании этих заключений и наряда, выданного Лесной службой на объем 143 кубических метра, с 8 июня 2024 года начата санитарная рубка на строго ограниченном участке, находящемся под карантинным режимом. Карантин на этой территории введен с 2009 года на основании распоряжения Чуйской райгосадминистрации и до настоящего времени не отменен», — подчеркнули в ведомстве.
Уточняется, что в 2015 году объем санитарной рубки составил 51,8 кубометра, в 2018-м — 24,8 кубометра, в 2022-м — 141,45 кубометра (смешанная санитарная рубка) и в 2024-м — 143 кубометра. Работы продолжаются.
«Никаких самовольных или незаконных вырубок в ущелье Кегети не проводилось и не проводится. Все действия направлены на охрану здоровья леса, предотвращение распространения вредителей и обеспечение устойчивости лесных экосистем Кыргызстана. Мы призываем всех граждан, экологических активистов и представителей СМИ к конструктивному диалогу и сотрудничеству. Только совместными усилиями специалистов, ученых и неравнодушных людей мы сможем сохранить природное богатство нашей страны для будущих поколений», — призвали в ведомстве.
Ранее в социальной сети Facebook появилось видео о вырубке деревьев в Кегети.