Лесная служба ответила на сообщения о вырубке деревьев в Кегети

На территории Кегетинского лесничества проводится санитарная выборочная рубка. Об этом 24.kg сообщили в Лесной службе при МЧС КР со ссылкой на Чуйское лесоохотничье хозяйство.

По ее данным, основная цель проводимых работ — предотвращение масштабной экологической катастрофы, связанной с поражением краснокарагайных насаждений особо опасным карантинным вредителем — черно-бронзовым сосновым усачом (в народе кара-коло мурутчан).

Этот вредитель наносит серьезный ущерб лесным экосистемам, поражая живые деревья, ослабляя их и провоцируя заражение вторичными патогенами, что в итоге ведет к массовой гибели леса.

Факт заражения подтвержден официальными экспертными заключениями:

Департамента химизации, защиты и карантина растений КР № 02-4/83 от 29 мая 2024 года;

Института биологии Национальной академии наук КР № 01-02/170 от 30 мая 2024 года.

«На основании этих заключений и наряда, выданного Лесной службой на объем 143 кубических метра, с 8 июня 2024 года начата санитарная рубка на строго ограниченном участке, находящемся под карантинным режимом. Карантин на этой территории введен с 2009 года на основании распоряжения Чуйской райгосадминистрации и до настоящего времени не отменен», — подчеркнули в ведомстве.

Уточняется, что в 2015 году объем санитарной рубки составил 51,8 кубометра, в 2018-м — 24,8 кубометра, в 2022-м — 141,45 кубометра (смешанная санитарная рубка) и в 2024-м — 143 кубометра. Работы продолжаются.

Работы осуществляются строго по пораженным насаждениям с соблюдением всех действующих экологических и лесохозяйственных норм.

«В целях мониторинга и контроля популяции вредителя также были установлены феромонные ловушки, которые позволяют оперативно выявлять очаги заражения и минимизировать объемы вмешательства. Эта практика соответствует международным стандартам устойчивого лесоуправления и активно применяется в ведущих странах мира. Все мероприятия проводятся в тесном взаимодействии с научными учреждениями, профильными государственными органами и местными властями», — добавили в Лесной службе.

«Никаких самовольных или незаконных вырубок в ущелье Кегети не проводилось и не проводится. Все действия направлены на охрану здоровья леса, предотвращение распространения вредителей и обеспечение устойчивости лесных экосистем Кыргызстана. Мы призываем всех граждан, экологических активистов и представителей СМИ к конструктивному диалогу и сотрудничеству. Только совместными усилиями специалистов, ученых и неравнодушных людей мы сможем сохранить природное богатство нашей страны для будущих поколений», — призвали в ведомстве.

Ранее в социальной сети Facebook появилось видео о вырубке деревьев в Кегети.