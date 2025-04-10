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Общество

Омбудсмен призвала обеспечить безопасность в детских домах

Омбудсмен Джамиля Джаманбаева призвала государственные и муниципальные органы защитить права детей и обеспечить их безопасность в детских домах. Об этом сообщают в институте акыйкатчи.

Напомним, что ранее распространено видео о фактах насилия в отношении детей на территории интерната для пожилых «Боорукердик» в Оше. Воспитанники из детского дома «Лотос» временно размещены в «Боорукердике», так как их приют закрыт из-за повреждения крыши после сильного ветра. 28 марта 2025 года для детского дома «Лотос» выделено новое здание, и дети покинули территорию дома престарелых.

Сотрудники института омбудсмена по Ошской области провели мониторинг в социальных учреждениях «Боорукердик» и «Лотос».

«На момент прибытия представителей института акыйкатчи в «Лотос» там уже работали сотрудники следственной службы УВД Оша. Процессуальные действия проводились в соответствии с требованиями законодательства. На допросах присутствовали директор интерната «Лотос» и представитель отдела защиты детей Ошского городского управления труда, миграции и социальной защиты населения.

Установлено, что подозреваемый в совершении домогательства несовершеннолетней проживал в интернате «Боорукердик» последние полгода. Он не имеет семьи, постоянного места жительства и ранее привлекался к уголовной ответственности.

При опросе несовершеннолетняя подтвердила факт словесных домогательств со стороны указанного мужчины. Также девочки сообщили о случаях физического насилия, якобы совершенных в отношении них и других детей работниками дома престарелых «Боорукердик», — говорится в сообщении.

Сотрудник института омбудсмена вошел в состав комиссии, созданной местными властями для расследования инцидента.

Следует отметить, что на территории интерната «Боорукердик» расположен еще один детский дом, в котором воспитываются около 30 сирот и беспризорников.

Еще в конце 2024 года по итогам мониторинга детских домов институт акыйкатчи направил рекомендации в соответствующие государственные органы с требованием отделить детский интернат от дома престарелых «Боорукердик».

На круглом столе, организованном по результатам мониторинга, Джамиля Джаманбаева подчеркнула, что законодательство не предусматривает существование социального учреждения, где одновременно содержатся дети и пожилые люди. Тогда же она призвала местные органы власти оперативно решить эту проблему.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/325567/
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