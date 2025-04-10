Возможны вспышки. Центр особо опасных инфекций просят оставить самостоятельным

Присоединение Республиканского центра профилактики и контроля особо опасных и карантинных инфекций к другой организации здравоохранения противоречит национальным интересам, законодательству КР и международным обязательствам в сфере биологической безопасности. Об этом 24.kg сообщили в РЦПиКООКИ.

По данным сотрудников, задачи и функции центра уникальны и не имеют ничего общего с проведением эпидемиологического надзора за инфекционными заболеваниями обычных нозологий.

Центр, по их мнению, должен оставаться самостоятельным учреждением, отвечающим за мониторинг, профилактику и контроль особо опасных карантинных инфекций, обеспечивая тем самым защиту здоровья населения и безопасность государства.

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«РЦПиКООКИ не должен зависеть от других структур, а функционировать автономно, так как данные по заболеваемости и очагам инфекций контролируются ГКНБ КР и являются секретными. Любое вмешательство в деятельность центра может привести к утечке критически важной информации и ослаблению системы биологической безопасности страны. Деятельность центра регулируется международными требованиями и национальными нормативными актами, которые определяют строгие меры безопасности при работе с патогенами. Изменение организационной структуры может нарушить установленные механизмы контроля. В условиях роста угроз биологического характера и увеличения числа природных очагов инфекций ослабление функций недопустимо», — подчеркнули в учреждении.

Напомним, Минздрав предложил реорганизовать департамент профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора путем присоединения к нему Республиканского центра профилактики и контроля особо опасных, карантинных инфекций.

В РЦПиКООКИ считают, что любая реорганизация, предусматривающая присоединение центра к другой организации, создает риски утраты контроля над особо опасными карантинными инфекциями и может привести к непредсказуемым последствиям.

В результате возможного оттока высококвалифицированных специалистов снизится контроль за идентификацией патогенных биологических агентов, что может повысить риск биотерроризма и использования биологического оружия.

В случае утраты централизованного контроля при недостаточном эпиднадзоре прогнозируется увеличение вспышек особо опасных инфекций на 15-25 процентов в течение первых 3-5 лет после реорганизации.

«Отсутствие оперативного реагирования приведет к распространению очагов в ранее благополучные регионы, что может увеличить зону поражения на 30-40 процентов. Вспышки инфекций приведут к росту затрат на экстренные противоэпидемические мероприятия, снижению экспортного потенциала сельского хозяйства и сокращению туристического потока. Время выявления и ликвидации очагов может увеличиться в 2-3 раза, что повысит риск межрегионального и трансграничного распространения инфекции. При ослаблении эпиднадзора возможен рост смертности от особо опасных инфекций, что угрожает не только населению, но и международному имиджу страны», — назвали в РЦПиКООКИ возможные сценарии в случае реорганизации.