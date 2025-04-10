Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке

Каждую неделю по четвергам в кинотеатрах Бишкека в прокат выходит несколько новых фильмов.

С сегодняшнего дня можно посмотреть две кыргызские ленты, ремейк фильма 1981 года, а также психологический триллер с Энтони Хопкинсом.

1 «Айыл өкмөт» (комедия)

Глава айыльного округа Таалай живет привычной жизнью. Он хочет продать земли села инвесторам, но для этого ему нужны подписи всех жителей. Однако сельчане против, ведь он далеко не лучший руководитель. Но у Таалая появляется необычный дар — он начинает слышать и читать мысли людей.

2 «Апаңды бийге чакыр» (драма) (драма)

Драма рассказывает о парне Мирбеке, который внезапно узнает, что его маме осталось жить всего десять дней. У него есть время, чтобы успеть попрощаться, понять, что действительно важно, и подарить маме тот танец, о котором она мечтала всю жизнь. Фильм о любви, прощении и ценности каждого момента, проведенного с близкими.

3 «Дыхание шторма» (триллер)

Корабль с дайверами попадает в сильный шторм. В результате аварии обрывается страховочный трос и один из участников команды застревает на дне Северного моря. Запаса кислорода у него всего на 5 минут, а помощь может прийти не раньше, чем через полчаса. Экипаж принимает непростое решение рисковать кораблем и всей командой, чтобы вернуть друга живым домой, где его ждет невеста.

4 «Новичок» (боевик)

Чарльз Хеллер — криптограф ЦРУ, чья жена погибает во время теракта в Лондоне. Однако его начальство затягивает расследование, поэтому Хеллер решает самостоятельно заняться поиском террористов. Так как у героя нет необходимых навыков, он шантажирует агентство, чтобы его отправили на специальное обучение.

5 «Дроп» (триллер)

Овдовевшая мать отправляется на первое за многие годы свидание в элитный ресторан и с облегчением обнаруживает, что ее спутник Генри гораздо обаятельнее и привлекательнее, чем она ожидала. Однако их приятный вечер превращается в настоящий кошмар, когда на ее телефон начинают поступать анонимные угрозы через AirDrop.

6 «Западня» (ужасы)

Этот вечер для Эдди сразу не задался: он решил угнать не ту машину. И владелец роскошного автомобиля Уильям взял закон в свои руки. Теперь Эдди в плену очень опасного человека, и, если он не придумает, как ослабить мертвую хватку самопровозглашенного линчевателя, жить ему останется совсем недолго. Начинается жестокая игра в кошки-мышки, кульминация которой произойдет в самом центре Лос-Анджелеса.

7 «Пираты опасного моря: Капитан Клык» (мультфильм)

Лучшие друзья Рэйвен и Пинки служат под началом грозного пирата и короля семи морей капитана Клыка. Однажды коварная графиня Сибилла похищает Пинки — это часть ее хитроумного плана по поимке капитана Клыка и завоеванию родины пиратов. Теперь отважная Рейвен вместе с капитаном Клыком, его драконом и веселым поваром должны остановить графиню и спасти Пинки.

8 «Под огнем» (боевик)

Ирак, 2006 год. Боевая группа «морских котиков» оказывается глубоко на вражеской территории. Они — элитные бойцы, закаленные тысячами часов изнурительных тренировок, но это не смогло подготовить их к осаде, в которую они попали.