Операторское мастерство — это не только про технику или эстетику, но, прежде всего, про смысл. Именно этому посвящен мастер-класс «Кинокомпозиция. Фундаментальная основа киноизображения», который на Международном форуме молодого кино «Умут» проведет кинооператора Азиз Жамбакиев — обладатель «Серебряного медведя», лауреат международных кинофестивалей. В интервью он рассказал, почему композиция — это системный подход, какие ошибки чаще всего совершают начинающие операторы и чем живое общение с аудиторией отличается от онлайн-форматов.

— Ваш мастер-класс посвящен кинокомпозиции как фундаменту киноизображения. Почему именно эта тема выбрана? С чего начинается композиция в кадре — с технического или эмоционального выбора?

— Композиция является основой любого произведения, не только фильма. У многих моих коллег — не только начинающих кинооператоров, но и у многих профессионалов — сложилось неправильное представление о сути этого понятия. Многие думают, что композиция — это самостоятельное выразительное средство. На самом деле это целая система, метод, который включает в себя все визуальные средства, с которыми мы работаем в кино. Поэтому очень важно прояснить и внести ясность в это ключевое понятие. На самом деле фильм в своей завершенной форме представляет собой большую сложную композицию. А далее, когда у нас есть знания и опыт, мы сталкиваемся и с техническими, и с творческими вопросами, потому что операторское искусство подразумевает все вместе и сразу. Мы не можем рассматривать эту профессию отдельно — только технически или только творчески. Эти два аспекта идут рука об руку, как две стороны одной медали.

— У вас за плечами уникальный опыт. Меняется ли ваш подход к композиции в зависимости от страны, культуры, режиссера?

— Конечно же, имеет значение, где ты снимаешь, в какой стране, к какой культуре относится режиссер, какой у него культурный и жизненный опыт. Но если говорить конкретно про композицию, то существуют ее универсальные законы. Уникальность региона, в котором проходит работа, влияет не на саму систему или методику построения кадра, а скорее на эстетику фильма. Пропорции, например, в Европе имеют совершенно другое значение, нежели в Азии. Или, если говорить о цвете, один и тот же оттенок может иметь разную символику в разных странах и культурах. Поэтому, как я уже упоминал, существуют универсальные законы композиции, а есть уникальная идентичность, которая формирует эстетику.

— Какие ошибки чаще всего совершают начинающие операторы, когда пытаются выстроить выразительный кадр?

— Многие операторы совершают одни и те же ошибки, потому что недостаточно внимательно относятся к драматургической основе произведения. Дело в том, что нельзя думать только об атмосфере или красоте кадра. Например, я никогда не думаю о том, чтобы снять красивый кадр или создать ту или иную атмосферу. Для меня в первую очередь изображение должно нести смысл. У режиссера есть актеры, которые стараются выразить эмоциональное или интеллектуальное содержание сцены. Но это не единственный инструмент. Иногда изображение может сказать гораздо больше, чем актерская игра, оно может выразить то самое внутреннее состояние персонажа, которое порой актерам очень сложно сыграть или показать на экране.

Поэтому первая ошибка — это безответственное отношение к сценарию. Оператор никогда не должен вмешиваться в святая святых — идею фильма, но вносить свое мнение, предлагать коррективы в сценарий он может. Я советую с самого начала обращать внимание на такие понятия, как драматургия и законы драматургии, изучать их, потому что на этом все и строится.

Второй момент, о котором я буду бесконечно говорить на своем мастер-классе, — это то, что даже многие опытные операторы, художники-живописцы, путают понятия композиция и компоновка. Считают, что композиция — это самостоятельное выразительное средство, хотя на самом деле это всего лишь система или метод.

— Насколько, на ваш взгляд, изменились визуальные стандарты в современном кино? Есть ли в последние годы тренды, которые вас вдохновляют или, наоборот, настораживают?

— Если говорить про современное кино и то, как сегодня развивается его визуальная сторона, то, как ни странно, я наблюдаю, скорее, упадок. Именно если говорить об образах, о драматургической составляющей изображения, то сейчас крайне редко можно увидеть кинематограф, в котором прослеживается киноязык.

В основном сегодня преобладают концептуальные подходы, выраженные в так называемых трендах. Могу лишь отметить, что за последние годы наблюдается резкий технический скачок — оборудование стало легче, доступнее, это упрощает производство и дает новые возможности. Но если говорить именно о визуальной стороне кино, я, скорее, вижу упадок, чем развитие.

— Вы преподаете, делитесь опытом и участвуете в фестивалях. Что дают вам такие встречи с молодыми кинематографистами, например как на форуме «Умут»? Видите ли вы среди участников новое визуальное мышление?

— Я уже 14 лет в большом кино, и за это время провел огромное количество встреч в разных странах. У меня есть несколько авторских курсов, которые я читал в разных уголках мира. В первую очередь это очень ценно, потому что происходят живые встречи, живые диалоги, где можно дать обратную связь.

Сегодня становятся популярными онлайн-курсы и школы — это, конечно, прекрасно, но ничто не заменит живого общения. Я отношусь к этому как к энергии, очень ценно, когда происходит настоящий энергообмен.

Многое зависит от того, насколько присутствующим это интересно. Я могу давать огромное количество знаний, но, если аудитории неинтересно, одна и та же информация приобретает совершенно иное качество. А когда есть заинтересованность, ее восприятие становится гораздо глубже.

— Назовите три фильма, которые, по вашему мнению, обладают выдающейся кинокомпозицией и могут стать настоящей школой для начинающих операторов.

— Я, пожалуй, назову трех операторов, которых считаю действительно выдающимися, тех, кто совершил революцию в визуальном искусстве и кинематографе. На мой взгляд, до сегодняшнего дня никто еще не достиг их уровня. Конечно же, речь идет и о фильмах, в которых они работали.

Первый — это Сергей Павлович Урусевский. Выдающийся советский оператор, прежде всего известный по фильмам с Михаилом Колотозовым — «Летят журавли», «Неотправленное письмо», «Я — Куба». Его творчество уникально тем, что он совершил революцию в использовании ракурса и буквально освободил камеру. Он стал первым, кто начал снимать длинными, продолжительными кадрами, несмотря на то что техника того времени была далека от совершенства.

Второй — также советский оператор Георгий Иванович Рерберг. Он совершил революцию в освещении. По сути, все современное кино до сих пор работает по его принципам. Именно Рерберг впервые в советском кино использовал отраженный свет. Тогда же появилось то, что можно назвать импрессионистическим изображением, и не только в советском, но и, возможно, впервые в мировом кино. Кроме того, в его работах присутствует то, что можно назвать метафизикой — областью, которую иначе как гением не объяснишь. Особенно это видно в фильме «Зеркало» Андрея Тарковского.

И третий — выдающийся итальянский оператор Витторио Стораро. Он совершил революцию в цвете. Его картины — это настоящая энциклопедия не только для начинающих, но и для всех, кто ищет себя в этом искусстве. Энциклопедия того, как нужно работать с цветом и как к нему относиться. Кроме того, Стораро ценен и своим подходом к освещению. Он — новатор и философ.

— Насколько важны такие мероприятия, как «Умут», для развития индустрии и подготовки кадров?

— Конечно, такие мероприятия, как «Умут», очень важны, потому что это возможность для коммуникации и будущих коллабораций. Именно на таких площадках люди получают шанс не только познакомиться с профессионалами, у которых есть живой опыт, но и найти единомышленников, с которыми, возможно, уже завтра будут создавать новое кино.

Напомним, XII Международный форум молодого кино «Умут» пройдет в Бишкеке с 11 по 14 апреля. Церемония открытия состоится в кинотеатре «Ала-Тоо», а основные мероприятия будут организованы на двух площадках — в Доме кино имени Чингиза Айтматова и коворкинг-центре «Ололо-Юрт». В рамках форума состоятся кинопоказы, лекции и мастер-классы. Вход на все события свободный.