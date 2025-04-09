Пьяное ДТП. Российский актер Михаил Ефремов вышел на свободу

Российский актер Михаил Ефремов сегодня вышел на свободу по решению об условно-досрочном освобождении. Об этом журналистам сообщил его адвокат Юрий Падалко.

Фото из архива. Российский актер Михаил Ефремов вышел на свободу

По его словам, актер уже покинул территорию колонии.

ДТП с участием Михаила Ефремова произошло 8 июня 2020 года на Садовом кольце в районе Смоленской площади Москвы. Автомобиль Jeep Grand Cherokee, принадлежащий артисту, на большой скорости выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada Granta, за рулем которого был 57-летний водитель-курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Последнего извлекли из машины без сознания с серьезными травмами и доставили в НИИ имени Николая Склифосовского, но спасти ему жизнь не удалось.

Медицинская экспертиза показала, что в крови актера был алкоголь. Суд приговорил его к 8 годам колонии, позже срок был сокращен до 7,5 года.

Один из потерпевших – сын погибшего Виталий Захаров предъявил Михаилу Ефремову иск на сумму 7 миллионов рублей. Суд снизил ее до 800 тысяч.