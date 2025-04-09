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Общество

Пьяное ДТП. Российский актер Михаил Ефремов вышел на свободу

Российский актер Михаил Ефремов сегодня вышел на свободу по решению об условно-досрочном освобождении. Об этом журналистам сообщил его адвокат Юрий Падалко.

из архива
Фото из архива. Российский актер Михаил Ефремов вышел на свободу

По его словам, актер уже покинул территорию колонии.

ДТП с участием Михаила Ефремова произошло 8 июня 2020 года на Садовом кольце в районе Смоленской площади Москвы. Автомобиль Jeep Grand Cherokee, принадлежащий артисту, на большой скорости выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada Granta, за рулем которого был 57-летний водитель-курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Последнего извлекли из машины без сознания с серьезными травмами и доставили в НИИ имени Николая Склифосовского, но спасти ему жизнь не удалось.

Медицинская экспертиза показала, что в крови актера был алкоголь. Суд приговорил его к 8 годам колонии, позже срок был сокращен до 7,5 года.

Один из потерпевших – сын погибшего Виталий Захаров предъявил Михаилу Ефремову иск на сумму 7 миллионов рублей. Суд снизил ее до 800 тысяч.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/325377/
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