Американцы штурмуют магазины Apple, чтобы успеть купить iPhone перед пошлинами

Американцы в панике штурмуют магазины Apple, чтобы успеть купить iPhone перед пошлинами. Об этом пишет Nexta_live.

По данным портала, покупатели опасаются, что после введения трамповских тарифов цены на смартфоны резко взлетят.

Один из сотрудников рассказал, что на прошлых выходных магазин был буквально «завален» людьми, которые скупали гаджеты в панике.

iPhone — самый продаваемый и важный продукт компании Apple. Большинство телефонов производится в Китае, на который могут быть наложены пошлины в размере 54 процентов.