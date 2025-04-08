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Общество

Американцы штурмуют магазины Apple, чтобы успеть купить iPhone перед пошлинами

Фото из интернета

Американцы в панике штурмуют магазины Apple, чтобы успеть купить iPhone перед пошлинами. Об этом пишет Nexta_live.

По данным портала, покупатели опасаются, что после введения трамповских тарифов цены на смартфоны резко взлетят.

Один из сотрудников рассказал, что на прошлых выходных магазин был буквально «завален» людьми, которые скупали гаджеты в панике.

iPhone — самый продаваемый и важный продукт компании Apple. Большинство телефонов производится в Китае, на который могут быть наложены пошлины в размере 54 процентов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/325312/
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