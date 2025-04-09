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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 9 апреля солнечно. Температура воздуха днем ожидается +23 градуса.

Отключения света, воды и газа

  • 9.30-18.00 — жилмассив «Кара-Жыгач» (улицы Каркыра, Кожояр, Эркин, Сары-Жаз, Алтын-Ордо, Бегматова, Достоевского/Улан);
  • 9.00-17.30 — отрезки улиц Салиевой, Буденного, проспект Чингиза Айтматова, дом № 8;
  • 9.00-17.00 — отрезки улиц Ахунбаева, Репина, Садырбаева, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Ахунбаева, Садырбаева, Жазыйра, Чортекова), улица Панфилова, дом № 8, жилмассивы «Тынчтык», «Ала-Тоо», отрезки улиц Магистральной, Стадионной, Садырбаева (СЭЗ «Бишкек»), военная часть № 465156, село Нижняя Ала-Арча (переулки Советский, Коллекторный, Панфилова), поселок Рабочий (улица Рабочая), улица Баялинова, дома № 182, 180а;
  • 8.00-17.00 — отрезки улиц Бакаева, Ахунбаева;
  • 13.00-17.00 — жилмассив «Тынчтык», отрезки улицы Тулебердиева, улица Чуй-41, −45;
  • 9.00-13.00 — отрезки улиц Власова, Очаковской, 9 Января, переулок Барбинский;
  • 8.00-18.00 — жилмассивы «Дордой-2» (улицы 1-12-я, Кожевенная, Алма-Атинская, Эмгекчил, северная объездная дорога), «Келечек» (улицы Келечек, 3-13, Жаштар, школа № 87, начальная школа № 2, РОВД Свердловского района, амбулатория, ЦСМ № 14), «Энесай» (улицы Энесай, 14-20, детский сад № 14, амбулатория, улицы Култегин, Орхон, Курманджан Датки).

  • 10.00-22.00 — район, ограниченный проспектами Чингиза Айтматова, Масалиева, улицами Минжилкиева, Сагындыкова. Подробнее

У кого намечается той

Алтынбек Жумаев

Родился 9 апреля 1979 года. Мэр Майлуу-Суу.

Урмат Карыбаев

Родился 9 апреля 1984 года. Начальник МП «Бишкекглавархитектура», главный архитектор столицы.

Люди, которые меняли мир

Родился ученый Асылбек Айдаралиев

Родился 9 апреля 1941-го в Пржевальске Иссык-Кульской области. Известный кыргызский и советский ученый, полярник, доктор медицинских наук.

Первым в Киргизии в 1979-1981 годах принял участие в работе 25-й Советской антарктической экспедиции.

Создатель нового направления в теории приспособления человека к экстремальным условиям внешней среды, прогноза работоспособности, сохранения здоровья, оценки и коррекции функционального состояния человека в необычных условиях среды.

Область научных интересов — прикладная экология человека, исследование гор, адаптация человека к экстремальным условиям окружающей среды.

Много внимания уделяет политике в области образования и науки.

В 1999-м Асылбеку Айдаралиеву присвоен дипломатический ранг — Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики.

В 2000 году избран председателем Союза ректоров Кыргызской Республики, генеральным секретарем Центральноазиатской ассоциации университетов. Академик Нью-Йоркской академии наук, действительный член Национального географического общества США, действительный член Международной академии информатизации.

Куда сходить

Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/325302/
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