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Общество

Илон Маск просит Дональда Трампа отменить новые пошлины — Reuters

Миллиардер и гендиректор Tesla Илон Маск попросил президента Соединенных Штатов Дональда Трампа отменить новые пошлины, сообщает Reuters со ссылкой на Washington Post.

Обращение Маска последовало после введения США новых тарифов на все импортные товары в отношении десятков стран.

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Как сообщает WP, попытки не увенчались успехом, и в понедельник Трамп грозил ввести дополнительные 50-процентные тарифы в отношении Китая вдобавок к имеющимся 34 процентам.

Тем не менее на выходных, во время выступления в видеоинтервью с вице-премьером Италии и лидером партии «Лига» Маттео Сальвини, Илон Маск призвал к созданию «очень тесного, более прочного партнерства» и «зоны без пошлин» между Штатами и Европой.

«В конечном итоге я надеюсь, что обе стороны — и Европа, и Соединенные Штаты — договорятся о переходе к ситуации с нулевыми пошлинами. На мой взгляд, это идеальный вариант, по сути, создающий зону свободной торговли между Европой и Северной Америкой», — отметил он.

Новые тарифы могут снова разогнать инфляцию, увеличить риск рецессии в США и повысить расходы для средней американской семьи на тысячи долларов, что может ударить по репутации главы государства, обещавшего снизить стоимость жизни.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/325258/
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