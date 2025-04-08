Легализация автомобилей с иностранными госномерами: штрафы не предусмотрены

Легализация автомобилей с иностранными госномерами продлится до 1 октября 2025 года. Штрафных санкций для тех, кто не воспользуется этой возможностью, не предусмотрено. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил заведующий отделом Государственного агентства по регистрации транспортных средств и водительского состава Бакыт Насиров.
По его словам, в перспективе в этом направлении «со стороны правоохранительных органов, наверное, будет вестись работа».
«Легализация началась с 1 апреля, полгода — очень большой срок, все желающие зарегистрировать транспортные средства успеют. Ничего сложного в оформлении нет. К примеру, процесс получения сертификата безопасности занимает около 10-15 минут, я сам оформлял машины, знаю. Все аккредитованные лаборатории готовы его предоставить. Мы тоже будем стараться, чтобы каждый гражданин получил качественную услугу с нашей стороны», — сказал Бакыт Насиров.
Легализации подлежат все авто, ввезенные на территорию Кыргызской Республики до 31 декабря 2024 года, имеющие государственные регистрационные знаки иностранных государств, не имеющие правоустанавливающих документов и не прошедшие таможенную очистку.