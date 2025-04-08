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Общество

Легализация автомобилей с иностранными госномерами: штрафы не предусмотрены

Легализация автомобилей с иностранными госномерами продлится до 1 октября 2025 года. Штрафных санкций для тех, кто не воспользуется этой возможностью, не предусмотрено. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил заведующий отделом Государственного агентства по регистрации транспортных средств и водительского состава Бакыт Насиров.

По его словам, в перспективе в этом направлении «со стороны правоохранительных органов, наверное, будет вестись работа».

«Легализация началась с 1 апреля, полгода — очень большой срок, все желающие зарегистрировать транспортные средства успеют. Ничего сложного в оформлении нет. К примеру, процесс получения сертификата безопасности занимает около 10-15 минут, я сам оформлял машины, знаю. Все аккредитованные лаборатории готовы его предоставить. Мы тоже будем стараться, чтобы каждый гражданин получил качественную услугу с нашей стороны», — сказал Бакыт Насиров.

Он подчеркнул, что на автомобилях с кодом десятого региона нельзя выезжать за территорию КР, перерегистрация ТС не предусмотрена.

Легализации подлежат все авто, ввезенные на территорию Кыргызской Республики до 31 декабря 2024 года, имеющие государственные регистрационные знаки иностранных государств, не имеющие правоустанавливающих документов и не прошедшие таможенную очистку.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/325208/
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