Легализация авто. Где получить сертификат о безопасности, пояснили в ГАРТС

В Кыргызстане начался второй этап легализации транспортных средств с иностранными госномерами, он охватывает авто в надлежащем техническом состоянии, не имеющих правоустанавливающих документов. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил заведующий отделом Государственного агентства по регистрации транспортных средств и водительского состава Бакыт Насиров.

По его словам, граждане могут предварительно обратиться за консультацией.

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«На сегодня уже около 100 человек официально к нам обратились за информацией. В основном у людей возникают вопросы по сбору документов, необходимых для легализации, в том числе по сертификату о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС). Наши сотрудники не могут определить техническое состояние, поэтому мы прибегли к аккредитованным автолабораториям, которые, проверив техническую составляющую, выдают сертификат о том, что авто технически исправное», — сказал Бакыт Насиров.

Он отметил, что эти лаборатории включены в Единый реестр аккредитованных органов по оценке соответствия Евразийского экономического союза.

Бакыт Насиров добавил, что всего по республике 17 таких лабораторий, 15 из них находится в Бишкеке и Чуйской области, одна в Караколе и одна вблизи города Оша.

Напомним, в Кыргызстане с 1 апреля началась легализация автомобилей с иностранными госномерами. Ей подлежат все авто, ввезенные на территорию Кыргызской Республики до 31 декабря 2024 года, имеющие государственные регистрационные знаки иностранных государств, не имеющие правоустанавливающих документов и не прошедшие таможенную очистку.

Процесс продлится до 1 октября 2025-го. Оформить автомобили можно во всех территориальных отделах госагентства.