В Бишкеке задержан еще один человек за дачу взятки сотруднику милиции

Сотрудники УВД Первомайского района Бишкека и оперативники службы внутренних расследований задержали гражданина за дачу взятки сотруднику милиции.

Как сообщили в пресс-службе УВД, брат фигуранта уголовного дела предложил следователю 41 тысячу сомов за смягчение наказания обвиняемому.

Гражданин С.А., 1983 года рождения, был задержан 4 апреля в кабинете следователя при передаче денег. Возбуждено уголовное дело по статье 345 (дача взятки) УК КР.

Задержанный сначала был водворен в изолятор временного содержания ГУВД Бишкека, а позже Первомайский районный суд избрал в его отношении меру пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО-1 сроком на два месяца.

Напомним, это уже второй случай задержания за взятку сотрудника милиции, озвученный правоохранительными органами за последнюю неделю. 4 апреля сообщалось, что в УВД Свердловского района подозреваемый пытался дать следователю взятку в размере $4 тысяч.