Экологи вновь посетили село Байгельди и заявили о разрушении склонов гор. Специалист по защите климата Гульбара Оморова на своей странице в Facebook сообщила, что происходит разрушение целой экосистемы.

«Вместе с карьером уничтожается редкое растение — юнона орхидная, занесенная в Красную книгу Кыргызстана. Здесь цветут и другие эндемики: тюльпан Грейга, тюльпан Островского, тюльпан Колпаковского, иридодиктиум Колпаковского и несколько видов других луговых и горных цветов, которые делают этот уголок по-настоящему уникальным. Но если не остановить разрушение, следующей весной они уже не зацветут. Это место — один из немногих очагов ее (юноны орхидной. — Прим. 24.kg) произрастания, и сейчас оно находится под угрозой исчезновения», — написала Гульбара Оморова.

Об этом месте, карьере Байгельди, и уничтожении локальной популяции краснокнижной юноны орхидной представители общественного фонда «ЭкоМиР» говорят уже несколько лет.

Сообщалось, что в 2020 году специалисты Института биологии НАН КР обнаружили превосходную популяцию юноны орхидной. Проблема заключалась в том, что рядом началась разработка месторождения гравия.

Теперь, спустя пять лет, как рассказал 24.kg экоактивист Влад Ушаков, ситуация стала еще хуже.

«Даже по фотографиям можно отследить, что еще в прошлом году весь склон был сплошь покрыт этими цветами, а в этом году цветы есть, но единичные экземпляры. Почему мы обращаем внимание на эту локацию? Биологи говорят, что это является самой большой популяцией в Центральной Азии. Сейчас фрагментарно цветы еще есть, по 10-15 штук, но еще год назад популяция была большой — в районе 1,5-2 тысяч экземпляров. Карьер увеличивается, если три года назад он до горы не доходил, то сейчас добыча идет уже в низовьях горы и она уничтожается», — сказал Влад Ушаков.

Фото Влада Ушакова. Склон с юноной орхидной в 2024 году

Он также отметил, что в случае продолжения добычи уникальный цветок может просто исчезнуть, а горы превратятся в карьеры.

Ранее вопрос о защите юноны орхидной в Жогорку Кенеше поднимал депутат Чингиз Айдарбеков, он просил министра природных ресурсов, экологии и технического надзора Медера Машиева обратить внимание на угрозу исчезновения краснокнижного растения. Парламентарий и в этот раз вместе с экологами посетил местность и обещал вновь озвучить проблему с трибуны ЖК.