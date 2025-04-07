Мультфильмы для детей вместо машин депутатам. Журналист обратился к президенту

Журналист и общественный деятель Шайырбек Абдырахман уулу на своей странице в Facebook опубликовал обращение к президенту Садыру Жапарову.

В нем он пишет, что вместо того, чтобы покупать служебные машины L9 (LiXiang) стоимостью $50-60 тысяч депутатам Жогорку Кенеша, можно было бы выделить деньги на создание мультфильмов для детей по мотивам эпосов «Манас», «Семетей» и «Сейтек». По словам журналиста, студия «Тентектер» могла бы заняться созданием мультфильма по эпосу, но у нее нет денег.

Шайырбек Абдырахман уулу также сообщил, что два года занимался написанием эпосов «Манас», «Семетей» и «Сейтек» простыми словами и его работами сейчас пользуются учителя манасоведения как дополнительным инструментом. По его словам, помогали ему в основном друзья и знакомые, а также неравнодушные граждане.

Читайте по теме Сериал о Манасе. Как создатели мультфильма кыргызстанцев хотят объединить

«Из государственного сектора только госсекретарь Суйунбек Касмамбетов, обращаясь в Министерство культуры, добился выделения миллиона сомов. Впереди много работы. Например, для открытия студии, к которой я стремлюсь, хватило бы стоимости двух машин L9. Я бы создал полноценную студию, в которой можно было бы записывать звук и экранизировать, записывал бы детям «Манаса», «Семетея», «Сейтека», кыргызские народные сказки», — отметил журналист.

Он попросил главу государства выделить ему стоимость двух автомобилей, которые собираются купить нардепам.

Ранее Шайырбек Абдырахман уулу встречался со спикером Жогорку Кенеша Нурланбеком Тургунбек уулу, который поддержал деятельность журналиста и сказал, что готов оказывать финансовую помощь.