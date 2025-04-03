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Власть

На чужих сказках не вырастить верных сыновей и дочерей своей страны — спикер

На чужих сказках не вырастить верных сыновей и дочерей своей страны. Об этом спикер Жогорку Кенеша Нурланбек Тургунбек уулу заявил на встрече с журналистом и общественным деятелем Шайырбеком Абдырахман уулу.

По словам торага, он лично пригласил на встречу Шайырбека Абдырахман уулу, который пропагандирует бессмертное наследие кыргызов, в том числе эпос «Манас», и занимается подготовкой аудиокниг.

«Сегодня мало кто читает книги с интересом. Поэтому необходимо адаптироваться к сложившейся ситуации и широко распространять методы ознакомления людей с произведениями, в том числе используя аудиокниги. В этом плане работа, которую вы делаете, достойна похвалы. Вы давно записываете аудиокниги по собственной инициативе, не оправдываясь ни упущениями прошлых лет, ни отсутствием технических возможностей», — сказал Нурланбек Тургунбек уулу.

Он поддержал проект, реализуемый Шайырбеком Абдырахман уулу.

«В особенности молодежь, маленькие дети смотрят иностранные фильмы и мультфильмы и забывают наши национальные ценности. На чужих сказках не вырастить верных сыновей и дочерей своей страны. Поэтому необходимо готовить детскую литературу, в том числе сказки и рассказы в виде аудиокниг. Для этого мы готовы оказывать финансовую помощь на постоянной основе», — добавил спикер ЖК.

Наряду с этим он призвал обратить внимание на работу по переводу зарубежных фильмов.

В свою очередь Шайырбек Абдырахман уулу представил подробную информацию о проделанной работе и поделился планами на будущее.

«Мы полностью завершили аудиоверсию эпоса «Манас» в варианте Сагымбая Орозбакова. Теперь приступили к записи аудиокниги Саякбая Каралаева. В дальнейшем планируем создать аудиозаписи произведений для детей», — отметил он.

Вместе с тем журналист выразил благодарность Нурланбеку Тургунбек уулу за поддержку и подчеркнул, что оказанная помощь поспособствует укреплению технической базы.

«Ключевая проблема — метод обучения. Существующая методика преподавания иностранного языка в школах недоступна и сложна для учащихся. Соответствующее министерство должно уделить этому вопросу особое внимание и внедрить новые, эффективные методы обучения», — сообщил торага.
Ссылка: https://24.kg/vlast/324830/
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