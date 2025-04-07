10:04
USD 86.77
EUR 95.38
RUB 1.03
Общество

Апрельская революция: в Бишкеке почтили памятную дату

Сегодня, в день 15-летия Апрельской революции, заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов, мэр Бишкека Айбек Джунушалиев и министр культуры Мирбек Мамбеталиев возложили цветы к Монументу памяти погибших за свободу народа.

Как сообщили в пресс-службе кабмина, участники церемонии почтили минутой молчания память кыргызстанцев, погибших во время событий в апреле 2010 года.

«Наш народ боролся за справедливость, за чистоту власти, за свою свободу. Апрельская революция 2010 года стала важной вехой на пути становления Кыргызской Республики как демократического и справедливого государства», — отметил Эдиль Байсалов.

Напомним, 7 апреля 2010-го участники протеста штурмовали здание правительства. На улицах города происходили массовые беспорядки и столкновения, в результате которых погибло 86 человек и еще сотни получили тяжелые ранения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/325051/
просмотров: 324
Версия для печати
Материалы по теме
Кабмин хочет обязать владельцев объектов ВИЭ устанавливать видеонаблюдение
Председатель кабмина проверил строящиеся объекты в Бишкеке
Кыргызстанцы будут работать 7 апреля, а в мае отдыхать 10 дней
Утвержден временный порядок легализации авто, ввезенных до конца 2024 года
Минэкономики КР разрабатывает систему электронной очереди для фур на границах
КабМин аймактарды социалдык-экономикалык өнүктүрүү программасын бекитти
Миллиард сомов на развитие Кара-Балты. Глава кабмина проверил, как их осваивают
Реабилитация жертв репрессий. Кабмин запаздывает с созданием комиссии
Кабмин предлагает сократить сроки увеличения уставного капитала для криптобирж
Пограничники будут обеспечивать себя продуктами сами
Популярные новости
Курсы кыргызского языка. Адреса, телефоны, цены Курсы кыргызского языка. Адреса, телефоны, цены
ГКНБ предупреждает: за&nbsp;ношение никабов будут штрафовать на&nbsp;20&nbsp;тысяч сомов ГКНБ предупреждает: за ношение никабов будут штрафовать на 20 тысяч сомов
За&nbsp;какие нарушения водителей могут опросить на&nbsp;знание ПДД За какие нарушения водителей могут опросить на знание ПДД
В&nbsp;КР&nbsp;хотят высадить 7&nbsp;миллиардов деревьев, чтобы остановить таяние ледников В КР хотят высадить 7 миллиардов деревьев, чтобы остановить таяние ледников
Бизнес
Читайте и&nbsp;слушайте без границ с&nbsp;услугой &laquo;Литрес&raquo; от&nbsp;MEGA Читайте и слушайте без границ с услугой «Литрес» от MEGA
MBANK упрощает жизнь: регистрация детей в&nbsp;школу онлайн за&nbsp;пару минут MBANK упрощает жизнь: регистрация детей в школу онлайн за пару минут
Войны за&nbsp;воду: как &laquo;Минур&raquo; оказался под ударом в&nbsp;борьбе за&nbsp;чистую воду и&nbsp;энергию Войны за воду: как «Минур» оказался под ударом в борьбе за чистую воду и энергию
ASMER Medical. Ведущие врачи из&nbsp;Турции проконсультировали пациентов в&nbsp;Бишкеке ASMER Medical. Ведущие врачи из Турции проконсультировали пациентов в Бишкеке
7 апреля, понедельник
10:02
Мультфильмы для детей вместо машин депутатам. Журналист обратился к президенту Мультфильмы для детей вместо машин депутатам. Журналист...
10:00
Апрельской революции исполнилось 15 лет. Как все было и чем закончилось
09:57
Денис Петрашов взял золото на турнире в США
09:54
Глава МИД Кыргызстана посетит Нью-Йорк с рабочим визитом
09:52
Всемирная конференция журналистов прошла в Сеуле