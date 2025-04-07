Апрельская революция: в Бишкеке почтили памятную дату

Сегодня, в день 15-летия Апрельской революции, заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов, мэр Бишкека Айбек Джунушалиев и министр культуры Мирбек Мамбеталиев возложили цветы к Монументу памяти погибших за свободу народа.

Как сообщили в пресс-службе кабмина, участники церемонии почтили минутой молчания память кыргызстанцев, погибших во время событий в апреле 2010 года.

«Наш народ боролся за справедливость, за чистоту власти, за свою свободу. Апрельская революция 2010 года стала важной вехой на пути становления Кыргызской Республики как демократического и справедливого государства», — отметил Эдиль Байсалов.

Напомним, 7 апреля 2010-го участники протеста штурмовали здание правительства. На улицах города происходили массовые беспорядки и столкновения, в результате которых погибло 86 человек и еще сотни получили тяжелые ранения.