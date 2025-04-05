Россия приветствует подписание договора о точке стыка госграниц КР, РТ и РУз

Российская Федерация приветствует подписание в ходе состоявшейся 31 марта в Худжанде встречи президентов Кыргызстана Садыра Жапарова, Таджикистана Эмомали Рахмона и Узбекистана Шавката Мирзиеева договора о точке стыка государственных границ трех стран и Худжандской декларации о вечной дружбе. Об этом говорится на сайте МИД РФ.

«Россия поддерживает данные решения, направленные на укрепление дружественных отношений и расширение взаимовыгодного сотрудничества между нашими ближайшими союзниками. Зафиксированные договоренности придадут новый импульс развитию добрососедства и партнерского взаимодействия между тремя государствами, поспособствуют обеспечению стабильности и безопасности на пространстве Центральной Азии в целом», — отмечается в тексте.

Напомним, 31 марта в Худжанде по итогам трехсторонней встречи президентов подписаны договор о точке стыка государственных границ, а также Худжандская декларация о вечной дружбе. Лидеры стран подчеркнули, что подписание данных документов символизирует уважение к суверенитету и территориальной целостности республик, а также служит примером конструктивного диалога и эффективного сотрудничества в Центральной Азии.