Установить памятник женщине на площади Ала-Тоо предлагает бывший чиновник

Бывший чиновник Эмильбек Каптагаев предлагает вместо памятника Манасу на центральной площади Ала-Тоо в Бишкеке установить памятник женщине. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Эмильбек Каптагаев отметил, что сейчас на площади реставрируют постамент, и задался вопросом, есть ли необходимость возвращать памятник Манасу после ремонтных работ. Он подчеркнул, что в километре оттуда уже есть «памятник Манасу на коне, окруженный великими чтецами, а рядом с ним находится великолепная композиция с Каныкей и Бакаем».

Экс-чиновник, вероятно, подразумевает скульптурный комплекс «Манас айылы», установленный в 1981 году перед входом в филармонию, на пересечении проспектов Чуй и Манаса. Композиция посвящена главным героям кыргызского эпоса. В центре расположена фигура Манаса, скачущего на коне Ак-Кула с полными боевыми доспехами и убивающего дракона.

«Я думаю, если два всадника Манаса будут стоять на одной улице, это не сделает его величие еще большим», — написал Эмильбек Каптагаев.

Фото из архива. Памятник «Борцам революции» в Бишкеке

Он предложил перенести на центральную площадь столицы памятник женщине, который сейчас возглавляет монументальную композицию «Борцы революции».

«На переднем плане монументальной композиции «Борцы революции» ...стоит женщина со знаменем в руках, за ней главные герои — рабочие и крестьяне. По-моему, было бы правильно перенести Ленина сюда и поставить его памятник на место этой женщины, потому что главным героем Октябрьской революции 1917 года был Ленин... Было бы правильно установить статую этой женщины как символ свободы на центральной площади... Даже в Америке символом свободы являются женщины», — заметил бывший чиновник.

По его мнению, изображение женщины, держащей флаг, идеально вписалось бы в площадь, сделав центр города еще красивее.

«Это еще раз подтвердило бы, что женщины играют значительную роль в нашем народе. В нашей истории были такие женщины, как Каныкей, Айчурек, Сайкал, Жаныл Мырза, Курманджан датка, Бурулча и Уркуя, которые возглавляли нацию. А если изготовить красивый памятник Манасу и поставить его перед новым «Белым домом» наверху, это будет и красиво, и значимо», — резюмировал Эмильбек Каптагаев.

Напомним, памятник «Борцам революции» в Бишкеке установлен в 1978 году. Композиция состоит из центральной части и двух скульптурных групп по бокам. Слева расположена группа «Пробуждение», которая раскрывает движение социальных сил в предреволюционном Кыргызстане. Справа — группа «Революция», передающая образ нового этапа кыргызской истории. В центре — женская фигура, поднимающая знамя свободы. Прототипом послужила Уркуя Салиева — активистка общественных преобразований на юге страны в ранние годы социализма, убитая в 1934-м зажиточными крестьянами.