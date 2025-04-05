Мировое производство в 2024 году будет стабильно, но торговля ожидается ниже

Продовольственная и сельскохозяйственная Организация Объединенных Наций в пятницу опубликовала новую Сводку предложения зерновых и спроса на зерновые, представив пересмотренные прогнозы на 2024 год и первые данные по урожаю 2025-го. Об этом сообщает пресс-служба ФАО.

Прогнозируемый объем мирового производства зерновых в 2024 году составил 2 миллиарда 849 миллионов тонн. Это на 0,3 процента ниже, чем годом ранее, но выше предыдущих расчетов ФАО. Пересмотр в сторону повышения связан с более значительным, чем прогнозировалось ранее, объемом производства пшеницы в Австралии и Казахстане.

Прогноз ФАО по производству риса в мире в сезоне 2024–2025 предполагается на уровне 543,3 миллиона тонн, что на 1,6 процента выше по сравнению с предыдущим годом, в основном вследствие увеличения посевных площадей.

Прогноз ФАО по объему производства пшеницы в мире в 2025 году не изменился по сравнению с уровнем прошлого месяца и составляет 895 миллионов тонн. Ожидается, что в Европейском союзе после сокращения объемов производства пшеницы в 2024 году из-за неблагоприятных погодных условий этот показатель увеличится на 12 процентов.

Рост также вероятен в Аргентине, Египте и Индии. В то же время в Австралии, Соединенных Штатах Америки и на значительной территории азиатской части Ближнего Востока прогнозируется снижение.

Прогнозы по урожаю кукурузы в Южном полушарии неоднородны: в Бразилии и Южной Африке ожидается увеличение, в Аргентине – снижение.

Согласно пересмотренному прогнозу ФАО, объем потребления зерновых в мире в сезоне 2024–2025 составит 2 миллиарда 868 миллиона тонн, превысив на 0,9 процента показатель сезона 2023–2024, главным образом вследствие нового рекордного уровня потребления риса.

К концу сельскохозяйственного сезона 2025 года объем запасов зерновых в мире, согласно прогнозам, снизится на 1,5 процента и составит 873,3 миллиона тонн. Этот пересмотр обусловлен преимущественно ожидаемым резким сокращением запасов фуражных зерновых. Напротив, запасы пшеницы и риса в мире могут вырасти.

Исходя из пересмотренных прогнозов, показатель соотношения запасов и потребления зерновых в мире в сезоне 2024–2025 может составить 30,1 процента.

Как сообщает ФАО, это несколько ниже показателя прошлого года, однако по-прежнему будет в целом достаточно высоким.

ФАО также пересмотрела прогноз по объему торговли зерновыми в мире в сезоне 2024–2025 годов, понизив его на 5,3 миллиона тонн до 478,9 миллиона тонн. Это на 6,7 процента ниже показателя сезона 2023–2024 годов и является минимальным уровнем со времени сезона 2019–2020 годов.

Возможное снижение закупок со стороны Китая названо одной из основных причин пересмотра в сторону понижения прогнозов по объему торговли фуражными зерновыми и пшеницей.