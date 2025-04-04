Не оставлять детей без присмотра призывают спасатели

Каждое неправильное движение ребенка может привести к происшествию. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил начальник спасательной службы по городу Бишкеку МЧС Бактияр Акматов.

По его словам, не редко дети выходят из школы и идут гулять в парки и другие места без присмотра взрослых.

Читайте по теме Сезонные риски. Предусмотреть план защиты для безопасности детей просят в КР

«Уже заметно потеплело, приближается купальный сезон. Есть правила купания — где разрешено и где есть спасатели. А у нас многие купаются в БЧК, возможно бассейн им не по карману, но детвора остается без присмотра старших. Со стороны отделов МЧС по городу Бишкеку проводятся плановые и неплановые рейды, лекции, беседы, инструктажи с живущими вблизи БЧК. Родителей предупреждают о мерах безопасности», — сказал Бактияр Акматов.

Он добавил, что в парках перед входом в каждый аттракцион написаны утвержденные правила поведения и требования инструкции. «Но в большинстве случаев мы их не читаем и не соблюдаем. Получается, виноваты сами», — заметил спасатель.

Напомним, вечером 31 марта в парке Панфилова в Бишкеке произошел инцидент. На кресле одного из аттракционов сорвался ремень безопасности, из-за чего девушка упала во время движения сооружения. Ее госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.