12:48
USD 86.71
EUR 95.46
RUB 1.03
Общество

Не оставлять детей без присмотра призывают спасатели

Каждое неправильное движение ребенка может привести к происшествию. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил начальник спасательной службы по городу Бишкеку МЧС Бактияр Акматов.

По его словам, не редко дети выходят из школы и идут гулять в парки и другие места без присмотра взрослых.

Читайте по теме
Сезонные риски. Предусмотреть план защиты для безопасности детей просят в КР

«Уже заметно потеплело, приближается купальный сезон. Есть правила купания — где разрешено и где есть спасатели. А у нас многие купаются в БЧК, возможно бассейн им не по карману, но детвора остается без присмотра старших. Со стороны отделов МЧС по городу Бишкеку проводятся плановые и неплановые рейды, лекции, беседы, инструктажи с живущими вблизи БЧК. Родителей предупреждают о мерах безопасности», — сказал Бактияр Акматов.

Он добавил, что в парках перед входом в каждый аттракцион написаны утвержденные правила поведения и требования инструкции. «Но в большинстве случаев мы их не читаем и не соблюдаем. Получается, виноваты сами», — заметил спасатель.

Напомним, вечером 31 марта в парке Панфилова в Бишкеке произошел инцидент. На кресле одного из аттракционов сорвался ремень безопасности, из-за чего девушка упала во время движения сооружения. Ее госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/324921/
просмотров: 71
Версия для печати
Материалы по теме
На чужих сказках не вырастить верных сыновей и дочерей своей страны — спикер
Более 6,1 тысячи детей в трудной жизненной ситуации выявили в Кыргызстане
Число детей кыргызстанцев, оставшихся без попечения родителей за рубежом, растет
Сезонные риски. Предусмотреть план защиты для безопасности детей просят в КР
В Бишкеке с девятого этажа выпали еще два ребенка
Проверяйте краску! О скрытой опасности в доме рассказали специалисты
Ликвидация кружков привела к росту насилия среди учащихся, считают эксперты
В Ошской детской больнице установлен современный цифровой рентген-аппарат
«Нельзя показывать эмоции». История женщины-спасателя МЧС
Дети готовы к образованию только в семь лет — эксперт о переходе на 12-летку
Популярные новости
Накопительная пенсия: как можно получить деньги досрочно и&nbsp;на&nbsp;какие цели Накопительная пенсия: как можно получить деньги досрочно и на какие цели
Нужна медицинская помощь? Как попасть на&nbsp;прием к&nbsp;семейному врачу Нужна медицинская помощь? Как попасть на прием к семейному врачу
В&nbsp;Бишкеке ожидается гроза. Прогноз погоды на&nbsp;3-6 апреля В Бишкеке ожидается гроза. Прогноз погоды на 3-6 апреля
В&nbsp;мэрии сформировали черный список недобросовестных подрядчиков по&nbsp;ремонту дорог В мэрии сформировали черный список недобросовестных подрядчиков по ремонту дорог
Бизнес
Читайте и&nbsp;слушайте без границ с&nbsp;услугой &laquo;Литрес&raquo; от&nbsp;MEGA Читайте и слушайте без границ с услугой «Литрес» от MEGA
MBANK упрощает жизнь: регистрация детей в&nbsp;школу онлайн за&nbsp;пару минут MBANK упрощает жизнь: регистрация детей в школу онлайн за пару минут
Войны за&nbsp;воду: как &laquo;Минур&raquo; оказался под ударом в&nbsp;борьбе за&nbsp;чистую воду и&nbsp;энергию Войны за воду: как «Минур» оказался под ударом в борьбе за чистую воду и энергию
ASMER Medical. Ведущие врачи из&nbsp;Турции проконсультировали пациентов в&nbsp;Бишкеке ASMER Medical. Ведущие врачи из Турции проконсультировали пациентов в Бишкеке
4 апреля, пятница
12:43
Не оставлять детей без присмотра призывают спасатели Не оставлять детей без присмотра призывают спасатели
12:40
В Бишкеке очистили муниципальную базу от демонтированных объектов
12:38
Соцобъекты стоимостью 74 миллиона сомов возвращены в муниципальную собственность
12:37
В Чолпон-Ате прошел международный турнир по фехтованию
12:31
Читайте и слушайте без границ с услугой «Литрес» от MEGA