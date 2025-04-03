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Общество

Уволенные врачи в Ноокатской больнице восстановлены в должностях

Уволенные заведующие отделениями Ноокатской территориальной больницы восстановлены в должностях. Об этом 24.kg сообщили в пресс-центре Минздрава.

По его данным, по поручению министра здравоохранения Эркина Чечейбаева создана специальная комиссия для изучения ситуации, связанной с увольнением 11 завотделениями, и проверки законности принятых решений.

По итогам изучения документов установлено, что приказом директора Ноокатской больницы № 20 от 15 марта этого года заведующие освобождены от занимаемых должностей на основании Закона «Об охране здоровья граждан» и приказа Минздрава № 166 от 21 февраля 2025-го.

Однако допущено грубое нарушение норм законодательства, связанное с их некорректным применением.

Министерство отмечает, что установленное законом ограничение срока пребывания в должности (не более двух пятилетних сроков подряд) касается только руководителей организаций здравоохранения, но не распространяется на заведующих отделениями.

Таким образом, их увольнение по данному основанию является неправомерным.

Приказ Минздрава касался изменений в статью 16 Закона «Об охране здоровья граждан», в которой определено, что руководители и заведующие отделениями государственных и муниципальных медицинских организаций не могут совмещать врачебную деятельность в частных клиниках. Однако проверка показала, что уволенные не нарушали это требование.

В связи с выявленными нарушениями Минздрав принял меры дисциплинарного взыскания в отношении директора Ноокатской территориальной больницы в виде строгого выговора, а также дано поручение привести приказы в соответствие с законодательством.

По итогу из 11 уволенных 5 восстановлены в должности, 6 сложили полномочия по собственному желанию.

МЗ КР призывает соблюдать трудовое законодательство и защищать права медицинских работников.

Отметим, ранее в парламенте предложили пересмотреть закон, запрещающий заведующим в госбольницах одновременно работать в частных клиниках. Документ подписан только в январе этого года. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/324822/
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