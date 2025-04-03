Уволенные врачи в Ноокатской больнице восстановлены в должностях

Уволенные заведующие отделениями Ноокатской территориальной больницы восстановлены в должностях. Об этом 24.kg сообщили в пресс-центре Минздрава.
По его данным, по поручению министра здравоохранения Эркина Чечейбаева создана специальная комиссия для изучения ситуации, связанной с увольнением 11 завотделениями, и проверки законности принятых решений.
По итогам изучения документов установлено, что приказом директора Ноокатской больницы № 20 от 15 марта этого года заведующие освобождены от занимаемых должностей на основании Закона «Об охране здоровья граждан» и приказа Минздрава № 166 от 21 февраля 2025-го.
Министерство отмечает, что установленное законом ограничение срока пребывания в должности (не более двух пятилетних сроков подряд) касается только руководителей организаций здравоохранения, но не распространяется на заведующих отделениями.
Приказ Минздрава касался изменений в статью 16 Закона «Об охране здоровья граждан», в которой определено, что руководители и заведующие отделениями государственных и муниципальных медицинских организаций не могут совмещать врачебную деятельность в частных клиниках. Однако проверка показала, что уволенные не нарушали это требование.
В связи с выявленными нарушениями Минздрав принял меры дисциплинарного взыскания в отношении директора Ноокатской территориальной больницы в виде строгого выговора, а также дано поручение привести приказы в соответствие с законодательством.
МЗ КР призывает соблюдать трудовое законодательство и защищать права медицинских работников.
Отметим, ранее в парламенте предложили пересмотреть закон, запрещающий заведующим в госбольницах одновременно работать в частных клиниках. Документ подписан только в январе этого года.