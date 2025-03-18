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Общество

За день уволили 11 завотделениями. Как поправки в закон повлияли на медиков

В Кыргызстане на местах по-разному трактуют нормы Закона «Об охране здоровья граждан в КР». Об этом 24.kg сообщила председатель Независимого медицинского профсоюза Бермет Барыктабасова.

Она напомнила, что 21 января 2025 года президент подписал Закон «О внесении изменений в Закон «Об охране здоровья граждан в КР», принятый парламентом 19 декабря 2024-го.

Согласно внесенным в статью 16 изменениям, руководитель организации здравоохранения с государственной и муниципальной формами собственности назначается на должность на пять лет.

Он не может быть назначен на должность руководителя в одной и той же организации более двух сроков подряд.

«Про заведующих отделениями в этой части ни слова не сказано. Однако с февраля, по словам медработников, начались увольнения и сокращения. К примеру, только в больнице Ноокатского района вчера одним приказом уволили 11 заведующих отделениями, которые работают более пяти лет. Ладно, если некоторые сидят по 25-35 лет, но среди уволенных есть опытные, действительно эффективные, конкурентоспособные, но неугодные специалисты», — сказала Бермет Барыктабасова.

Она отметила, что это может привести к кризису кадровой политики в секторе здравоохранения и сокращению самого работоспособного персонала, на плечах которого держится здравоохранение в регионах.

Бермет Барыктабасова добавила, что в профсоюз в последние дни поступают сообщения о сокращении штатов и ставок во многих центрах семейной медицины, а соответственно, о снижении зарплаты и надбавок за счет коэффициента трудового участия (КТУ). «При этом нагрузка у врачей и медсестер остается по-прежнему чрезмерно высокой», — подчеркнула она.

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По словам главы профсоюза, единой политики по системному, планомерному удержанию медицинских кадров нет.

«Есть ряд приказов, наоборот, приводящих к сокращению штатов, числа персонала и снижению заработной платы при сохраняющихся перегрузках», — заметила она.

Как сообщили редакции в Минздраве, соответствующие управления ведомства изучают информацию, озвученную Бермет Барыктабасовой. По итогам будет дан дополнительный ответ.

Добавим, что, согласно Закону «Об охране здоровья граждан в КР», руководитель и заведующий отделением организации здравоохранения с государственной и муниципальной формами собственности не могут заниматься врачебной практикой в организациях здравоохранения с частной формой собственности по совместительству.

По мнению инициаторов поправок, когда руководитель больницы работает одновременно в частной и государственной клиниках, он может ввязаться в конфликт интересов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/323175/
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