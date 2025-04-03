В парке имени Ататюрка представители разных конфессий посадили деревья

В столичном парке имени Ататюрка представити всех конфессий, имеющихся в стране, высадили порядка 60 саженцев. Мероприятие организовано Государственной комиссией по делам религии КР при поддержке Программного офиса ОБСЕ в Бишкеке и эколого-общественной организации Move Green.













Основной целью мероприятия стало улучшение городской инфраструктуры, озеленение города, защиты окружающей среды, укрепление межконфессионального диалога и повышение осведомленности общества о религиозной сфере.

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В Госкомрелигии отметили, что Межконфессиональный совет Кыргызстана, созданный в 2018 году, в настоящее время объединяет представителей 17 религиозных организаций и ежегодно проводит десятки мероприятий, направленных на развитие межконфессионального диалога, уважительное отношение к религиям, распространение принципов толерантности и терпимости, а также профилактику радикализации.