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Общество

С 8 апреля запускается регулярный рейс Бишкек — Худжанд

С 8 апреля открыты новые прямые рейсы по маршруту Бишкек – Худжанд. Об этом сообщают в ОАО «Аэропорты Кыргызстана».

Сообщается, что вылеты будут осуществляться по вторникам, но время может меняться.

Сейчас график следующий:

Худжанд — Бишкек: каждый вторник вылет в 12.45, приземление в Бишкеке в 15.15;

Бишкек — Худжанд: каждый вторник вылет в 11.35, в Худжанд прилет в 12.05.

Билеты от 8 тысяч сомов в одну сторону.

В ОАО «Аэропорты Кыргызстана» добавляют, что скоро рейсы будут осуществляться дважды в неделю.

Напомним, что первый технический авиарейс из Бишкека в Худжанд состоялся 16 марта. Отмечается, что его открытие создаст дополнительные возможности для граждан Кыргызстана и Таджикистана, а также поспособствует развитию экономических и культурных связей между странами. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/324805/
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