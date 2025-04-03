В Кыргызстане вышла книга к 80-летию Победы, посвященная фронтовым историям

В Кыргызстане состоялась презентация книги «Фронтовые приключения. 80 историй о Великой Победе», приуроченной к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Автором издания выступил кыргызский журналист Иван Марченко.

Книга представляет собой сборник избранных публикаций автора, созданных в период с 2010 по 2025 год. За 15 лет работы над темой Великой Отечественной войны автор подготовил более 150 материалов, из которых 80 лучших вошли в новое издание.

Половина книги состоит из очерков и интервью, основанных на воспоминаниях ветеранов, переживших блокаду Ленинграда, и тружеников тыла. Остальные материалы — это репортажи с различных мероприятий, посвященных Великой Победе, включая парады, шествия и митинги-реквиемы.

Значительная часть статей, вошедших в сборник, была ранее опубликована в средствах массовой информации, где работал автор. При этом четыре материала были подготовлены специально для книги и являются эксклюзивными. Издание отличается авторским стилем, большим количеством уникальных и юмористических историй. Общий объем книги составляет 280 страниц.

Книга издана при поддержке группы компаний «Газпром» в Кыргызстане и направлена на пропаганду дружбы народов, сохранение исторической памяти и здорового образа жизни. Основная цель издания — подчеркнуть, что в Кыргызстане в 2025 году продолжает издаваться документальная литература о войне. В книге отмечается важность сохранения памяти о ветеранах, широкое празднование Дня Победы и проведение тематических акций в Кыргызстане, при этом подчеркивается, что новые книги о войне выходят нечасто.

Автор планирует передать несколько экземпляров книги в ведущие вузы Кыргызстана. Остальной тираж будет распространяться среди потомков фронтовиков.