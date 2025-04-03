14:06
USD 86.77
EUR 93.69
RUB 1.03
Общество

В Кыргызстане вышла книга к 80-летию Победы, посвященная фронтовым историям

В Кыргызстане состоялась презентация книги «Фронтовые приключения. 80 историй о Великой Победе», приуроченной к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Автором издания выступил кыргызский журналист Иван Марченко.

Книга представляет собой сборник избранных публикаций автора, созданных в период с 2010 по 2025 год. За 15 лет работы над темой Великой Отечественной войны автор подготовил более 150 материалов, из которых 80 лучших вошли в новое издание.

Половина книги состоит из очерков и интервью, основанных на воспоминаниях ветеранов, переживших блокаду Ленинграда, и тружеников тыла. Остальные материалы — это репортажи с различных мероприятий, посвященных Великой Победе, включая парады, шествия и митинги-реквиемы.

Значительная часть статей, вошедших в сборник, была ранее опубликована в средствах массовой информации, где работал автор. При этом четыре материала были подготовлены специально для книги и являются эксклюзивными. Издание отличается авторским стилем, большим количеством уникальных и юмористических историй. Общий объем книги составляет 280 страниц.

Книга издана при поддержке группы компаний «Газпром» в Кыргызстане и направлена на пропаганду дружбы народов, сохранение исторической памяти и здорового образа жизни. Основная цель издания — подчеркнуть, что в Кыргызстане в 2025 году продолжает издаваться документальная литература о войне. В книге отмечается важность сохранения памяти о ветеранах, широкое празднование Дня Победы и проведение тематических акций в Кыргызстане, при этом подчеркивается, что новые книги о войне выходят нечасто.

Автор планирует передать несколько экземпляров книги в ведущие вузы Кыргызстана. Остальной тираж будет распространяться среди потомков фронтовиков.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/324799/
просмотров: 59
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстан присоединился к проекту «Победа 9/45»
Исторический сериал, посвященный 80-летию Победы, снимут в Кыргызстане
В США книгу вернули в библиотеку спустя 101 год
В Бишкек отправят капсулу с землей с места, где погибли герои-панфиловцы
Столетие Токтогон Алтыбасаровой. Прошел мотопробег из Бишкека в село Курменты
Российский лоукостер «Победа» начал полеты из Москвы (Внуково) в город Ош
Книгу президента передадут научно-исследовательским институтам и Академии наук
Книгу «Кыргыздар» из 40 томов презентовали в Бишкеке авторы
В регионах устраивают круглые столы и разбирают книгу Садыра Жапарова
Произведения Чингиза Айтматова вошли в сборник и переведены на грузинский язык
Популярные новости
Накопительная пенсия: как можно получить деньги досрочно и&nbsp;на&nbsp;какие цели Накопительная пенсия: как можно получить деньги досрочно и на какие цели
Нужна медицинская помощь? Как попасть на&nbsp;прием к&nbsp;семейному врачу Нужна медицинская помощь? Как попасть на прием к семейному врачу
В&nbsp;мэрии сформировали черный список недобросовестных подрядчиков по&nbsp;ремонту дорог В мэрии сформировали черный список недобросовестных подрядчиков по ремонту дорог
В&nbsp;Бишкеке ожидается гроза. Прогноз погоды на&nbsp;3-6 апреля В Бишкеке ожидается гроза. Прогноз погоды на 3-6 апреля
Бизнес
ASMER Medical. Ведущие врачи из&nbsp;Турции проконсультировали пациентов в&nbsp;Бишкеке ASMER Medical. Ведущие врачи из Турции проконсультировали пациентов в Бишкеке
Волонтеры KOICA помогают детям Кыргызстана. Первый этап программы уже идет Волонтеры KOICA помогают детям Кыргызстана. Первый этап программы уже идет
Открытие ИП&nbsp;счета онлайн в&nbsp;MegaPay&nbsp;&mdash; быстро, удобно, без визита в&nbsp;банк Открытие ИП счета онлайн в MegaPay — быстро, удобно, без визита в банк
Первый в&nbsp;Кыргызстане премиальный тариф с&nbsp;бесплатным VIP-номером от&nbsp;MEGA Первый в Кыргызстане премиальный тариф с бесплатным VIP-номером от MEGA
3 апреля, четверг
14:01
В Кыргызстане вышла книга к 80-летию Победы, посвященная фронтовым историям В Кыргызстане вышла книга к 80-летию Победы, посвященна...
14:00
Демократия vs автократия. Счет ведет последняя
13:55
Не убивала, не брала взяток. Канышай Мамыркулова написала письмо из СИЗО
13:35
Цифровая история болезни. Медицинские данные соблюдаются безупречно — ЦЭЗ
13:09
С 1 мая большой зал заседаний Жогорку Кенеша закроют на ремонт