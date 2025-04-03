В Бишкеке строят три современных парка аттракционов (видео)

В Бишкеке на сегодня строят три современных парка аттракционов. Первый, строительство которого уже практически заканчивается, расположен на пересечении улиц Токомбаева (Южная магистраль) и Жукеева-Пудовкина. Это продолжение Парка дружбы Кыргызстана и Азербайджана. Там уже установлено несколько аттракционов. Сейчас строится административное здание.

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Второй парк аттракционов расположен на месте прежнего парка «Асанбай». Снесли его еще летом 2024 года. Планируется установка колеса обозрения высотой 90 метров с комфортабельными кабинками. Зону отдыха оснастят аттракционами, соответствующими технике безопасности, появится водная зона для детей и другое.















Третий парк аттракционов расположен возле Национальной футбольной академии и учебно-тренировочной базы ФК «Мурас Юнайтед» на Южной магистрали. Там уже установлено небольшое колесо обозрения. Ведутся работы по установке других аттракционов и озеленению территории.