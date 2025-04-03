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Общество

В Бишкеке строят три современных парка аттракционов (видео)

В Бишкеке на сегодня строят три современных парка аттракционов. Первый, строительство которого уже практически заканчивается, расположен на пересечении улиц Токомбаева (Южная магистраль) и Жукеева-Пудовкина. Это продолжение Парка дружбы Кыргызстана и Азербайджана. Там уже установлено несколько аттракционов. Сейчас строится административное здание.

Второй парк аттракционов расположен на месте прежнего парка «Асанбай». Снесли его еще летом 2024 года. Планируется установка колеса обозрения высотой 90 метров с комфортабельными кабинками. Зону отдыха оснастят аттракционами, соответствующими технике безопасности, появится водная зона для детей и другое.

Третий парк аттракционов расположен возле Национальной футбольной академии и учебно-тренировочной базы ФК «Мурас Юнайтед» на Южной магистрали. Там уже установлено небольшое колесо обозрения. Ведутся работы по установке других аттракционов и озеленению территории.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/324784/
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