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Общество

Умер ведущий КВН Александр Масляков

Фото из интернета

Умер известный телеведущий и заслуженный деятель искусств РФ Александр Масляков. Об этом сообщается на сайте КВН.

«Александр Масляков был и останется навсегда легендой для всех участников движения КВН и миллионов зрителей. С 1964 года он вел программу «КВН», став символом юмора и сатиры в России и за ее пределами», — говорится в сообщении клуба.

Причина смерти телеведущего не уточняется. Однако ранее российские СМИ сообщали, что у Александра Маслякова диагностировали неоперабельную опухоль в легких. По данным СМИ, именно прогрессирующее онкологическое заболевание могло стать причиной его ухода с поста ведущего юмористического шоу КВН. В ноябре Маслякову исполнилось бы 83 года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/304388/
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