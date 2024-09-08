Умер ведущий КВН Александр Масляков

Умер известный телеведущий и заслуженный деятель искусств РФ Александр Масляков. Об этом сообщается на сайте КВН.

«Александр Масляков был и останется навсегда легендой для всех участников движения КВН и миллионов зрителей. С 1964 года он вел программу «КВН», став символом юмора и сатиры в России и за ее пределами», — говорится в сообщении клуба.

Причина смерти телеведущего не уточняется. Однако ранее российские СМИ сообщали, что у Александра Маслякова диагностировали неоперабельную опухоль в легких. По данным СМИ, именно прогрессирующее онкологическое заболевание могло стать причиной его ухода с поста ведущего юмористического шоу КВН. В ноябре Маслякову исполнилось бы 83 года.