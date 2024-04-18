На заводе «Кристалл» в Таш-Кумыре обнаружили 80 тонн опасных химических веществ

На территории бывшего завода ОАО «Кристалл-банкрот» в Таш-Кумыре обнаружено около 80 тонн опасных химических веществ (трихлорсилан, ядохимикаты). Об этом сообщила пресс-служба Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора.

По ее данным, объект посетила межведомственная комиссия с участием депутатов от фракции «Ыйман нуру» Жогорку Кенеша.

Министерству финансов рекомендовано незамедлительно выделить необходимые средства для технико-экономического обоснования по нейтрализации (утилизации) опасных химических веществ. Кроме того, предложено восстановить деятельность завода с привлечением квалифицированных специалистов Министерства чрезвычайных ситуаций.

По результатам осмотра неработающего очистного сооружения комиссия предложила решить вопрос о реконструкции и модернизации в рамках бюджетных средств из проектов по развитию регионов.

Также члены комиссии встретились с местными жителями, которые выразили недовольство в отношении многочисленных рыбных хозяйств (30 штук) на реке Нарын. По их мнению, они стали причиной резкого увеличения количества бактериологических, вирусных и других заболеваний. В связи с этим жители категорически выступили против дальнейшего развития рыбохозяйственной отрасли на реке Нарын.

Департамент экологического мониторинга Минприроды провел отбор проб сточной воды с очистных сооружений «Таш-Кумыр» и воды из реки Нарын для выявления загрязняющих веществ.

Кроме того, состоялась встреча с представителями Министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Узбекистана, на которой обсуждали вопрос о расположении мусороперерабатывающего завода вблизи села Достук Ноокенского района, оказывающего негативное влияние на здоровье местных жителей. Согласно представленной информации сотрудников ведомства в Наманганской области РУз, в настоящее время проводится работа по рекультивации свалки методом трамбовки и захоронения. Ожидается, что эти работы завершатся в течение одной-двух недель.

Отметим, что завод ОАО «Кристалл-банкрот» находится на балансе Государственного агентства по управлению государственным имуществом. Ранее в ГКНБ сообщали, что по решению Таш-Кумырского районного суда завод «Кристалл» возвращен в собственность государства. Решение принято в рамках ранее возбужденного уголовного дела по факту незаконного присвоения активов и имущества предприятия со стороны аффилированных лиц ныне покойного криминального авторитета Камчи Кольбаева.