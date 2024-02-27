Руководству 24.kg запретили разглашать данные дела: суд поддержал решение

Бишкекский городской суд рассмотрел апелляционную жалобу 24.kg. Руководство информагентства подало жалобу на действия следователя, который запретил гендиректору и шеф-редакторам разглашать данные о возбужденном уголовном деле по статье «Пропаганда войны».

Это решение было обжаловано в Первомайском райсуде, но постановлением следственного судьи в удовлетворении было отказано. Решение обжаловали в горсуде.

Как отметил адвокат Нурбек Сыдыков, руководство 24.kg не согласно с тем, что у них взяли подписку о неразглашении, поскольку на то не было законных и обоснованных обстоятельств. «Вся суть жалобы состоит в том, что на момент отобрания подписки необходимо было мотивированное постановление следователя и конкретизация данных, которые не должны быть разглашены», — сказал он.

Адвокат добавил, что городской суд пока огласил только резолютивную часть. «На основании чего отказано, мы пока не знаем», — добавил он.

Отметим, в жалобе 24.kg просило районный суд признать постановление старшего следователя по особо важным делам ГСУ ГКНБ Эрлана Акынбекова незаконным и необоснованным и обязать устранить допущенное нарушение.

Напомним, 15 января работники ГКНБ пришли в офис редакции 24.kg примерно в 11.00. Они несколько часов проводили обыск, изъяли документы, технику информагентства и личные телефоны сотрудников. На допрос отвезли гендиректора Асель Оторбаеву, шеф-редакторов Антона Лымаря и Махинур Ниязову.

В ГКНБ сообщили, что обыск в 24.kg провели в рамках уголовного дела по статье «Пропаганда войны» УК КР.

17 января Асель Оторбаева и Махинур Ниязова снова были вызваны на допрос в ГКНБ.