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Общество

Обыск и допрос журналистов. 24.kg обжалует отказ следователя в допуске в офис

Руководство 24.kg обжаловало в суде решение старшего следователя по особо важным делам ГСУ ГКНБ Эрлана Акынбекова о допуске к опечатанному офису редакции. Жалоба подана в Первомайский районный суд Бишкека.

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В ней говорится, что ранее гендиректор информагентства Асель Оторбаева обратилась с ходатайством о даче разрешения на допуск к офису, который опечатан 15 января после проведения обыска.

«Однако постановлением старшего следователя Эрлана Акынбекова от 22 января 2024 года в удовлетворении ходатайства отказано. Данное постановление следователя считаем незаконным и необоснованным», — говорится в жалобе.

Как отмечается, по УПК у следователя нет права ограничивать доступ работников к офису путем опечатывания. «Уголовно-процессуальный кодекс КР предусматривает возможность наложения ареста на имущество. Однако это действие производится следственным судьей и предполагает запрет на совершение сделки с арестованным имуществом», — говорится в жалобе.

Даже если арест на имущество налагался бы следственным судьей, оно могло быть передано на ответственное хранение собственнику или владельцу этого имущества либо иному лицу, которые должны быть предупреждены об ответственности за сохранность имущества, о чем делается соответствующая запись в протоколе.

из жалобы 24.kg в суд

«В качестве основания для отказа указано, что по результатам проведенного обыска были изъяты предметы и документы, которые могут иметь значение для уголовного дела. В данном случае это обстоятельство подтверждает то, что нет процессуальной необходимости в опечатывании офиса», — говорится в документе.

В жалобе подчеркивается, что опечатывание офиса существенно препятствует профессиональной деятельности журналистов, которые вне своего рабочего места не могут выполнять свои обязанности в полной мере.

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В жалобе 24.kg просит признать постановление старшего следователя по особо важным делам ГСУ ГКНБ Эрлана Акынбекова незаконным и необоснованным и обязать устранить допущенное нарушение.

Напомним, 15 января сотрудники ГКНБ пришли в офис редакции 24.kg примерно в 11.00. Они несколько часов проводили обыск, изъяли документы, технику информагентства и личные телефоны сотрудников. На допрос отвезли гендиректора Асель Оторбаеву, шеф-редакторов Антона Лымаря и Махинур Ниязову.

В ГКНБ сообщили, что обыск в 24.kg провели в рамках уголовного дела по статье «Пропаганда войны» УК КР.

17 января Асель Оторбаева и Махинур Ниязова снова были вызваны на допрос в ГКНБ.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/285183/
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