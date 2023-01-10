Задержание участников марша за законность. В милицию доставили 27 человек

Сотрудники милиции задержали 27 участников марша за законность, проходившего сегодня в Бишкеке. В отношении них составлены протоколы о правонарушениях. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

«Участники шествия неоднократно были предупреждены о том, что митинги на территории площади Турдакуна Усубалиева (Старой площади) неправомерны, однако граждане, не выполнив законных требований представителей власти, продолжали движение в сторону площади. В результате в УВД Первомайского района доставлены 27 человек. После выяснения обстоятельств составлены протоколы о правонарушениях согласно статьям 139 (нарушение порядка проведения мирных собраний) и 128 (неповиновение законному требованию сотрудника органов внутренних дел) Кодекса о правонарушениях КР, которые в последующем будут направлены в суд», — говорится в сообщении.

Напомним, акция в поддержку активистов и политиков, содержащихся под стражей по делу об организации массовых беспорядков, закончилась задержанием ее участников.

22 октября 2022 года создан комитет поддержки Кемпир-Абадского водохранилища. В него вошли активисты, политики и депутаты парламента. В тот же день в интервью агентству «Кабар» президент Садыр Жапаров заявил: в органах власти есть информация о том, кто стоит за митингами и шествиями по Кемпир-Абаду.

С 23 октября начались массовые аресты. 26 человек власти отправили за решетку по обвинению в подготовке к массовым беспорядкам.

Ряд международных правозащитных организаций, таких как Международное партнерство по правам человека (IPHR), Всемирная организация против пыток (OMCT), Норвежский Хельсинкский комитет (NHC), Хельсинкский фонд по правам человека (HFHR), «Свобода сейчас» (Freedom Now) и других, распространил заявление, в котором призывает немедленно освободить арестованных в Кыргызстане политиков и активистов.