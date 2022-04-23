Жалоба жителей Кара-Балты на хирурга. Врач считает, что его хотят оклеветать

«Меня хотят оклеветать», — прокомментировал 24.kg жалобы жителей Кара-Балты хирург Жайылского центра общеврачебной практики Анарбек Ниязов.

По его словам, во главе всего этого стоит Карима Хусанова. «Она на протяжении пяти лет обвиняет меня то в причастности ко многим преступлениям, то в сговоре с руководством больницы и c криминальными авторитетами. Все это время она пишет во все возможные инстанции, начиная с местного отделения милиции, прокуратуры до ГКНБ, Минздрава и так далее. Прикрываясь своей болезнью, она неоднократно публиковала статьи в СМИ с обвинениями, выходила на несанкционированные митинги. Но ее единственная цель — получение денежного вознаграждения. Она открыто вымогает у меня $50 тысяч. Об этом знают сотрудники милиции», — отметил он.

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Анарбек Ниязов сообщил, что Карима Хусанова впервые поступила в отделение хирургии в 2015 году из отделения терапии. «При поступлении ей выставлен диагноз «гангрена 1 пальца стопы, флегмона стопы на фоне сахарного диабета». Гражданка о наличии у себя сахарного диабета не знала. Начало гангрены пальца связывала с посещением педикюрного салона. Сахарный диабет выявлен после прохождения обследований на базе районной больницы и консультаций врачей эндокринологов и терапевтов», — говорит врач.

Он отметил, что с пациенткой проведена беседа о ее заболевании и о возможных осложнениях при не соблюдении правил гигиены, мер предосторожности в ношении обуви и других. «Но больная не соблюдала их, относилась легкомысленно и халатно к своему здоровью. Что привело к гангрене 1 пальца. Позже пациентка дала согласие на экзартикуляцию 1 пальца стопы. Далее в течение нескольких лет мы сохраняли ей ногу, проводя лечения и перевязки. Имеется благодарственное письмо на мое имя, написанное Хусановой собственноручно. Во время стационарного лечения наблюдались конфликты с ее стороны с нашим медперсоналом. Она неоднократно проходила обследования в Бишкеке. Но перед последней госпитализацией пациентка, пренебрегая рекомендации врача, носила узкую обувь, что привело к дополнительным травмам стопы с инфицированием стопы», — пояснил Анарбек Ниязов.

Хирург отметил, что Карина Хусанова начала обвинять их в неоказании помощи и в том, что у нее начала «гнить» кость. «Пациентка самовольно ушла из отделения хирургии. Более 10 дней находилась без лечения и осмотра врачей. Затем она обратилась в отделение гнойной хирургии Национального госпиталя МЗ, где ее обследовали и назначили лечение, кардинально не отличающееся от нашего. Данные заключения рентгенограммы стопы в НГ МЗ КР — костных изменений нет. Что говорит о том, что костные структуры стопы не повреждены и не задействованы в гнойный процесс. После окончания лечения в Нацгоспитале вновь остается без ухода за конечностью. И уже после у нее развивается гангрена. Пациентка обратилась в Чуйскую областную больницу, где ей провели ампутацию», — отметил он.

Хирург добавил, что проводились множественные расследования и проверки как со стороны Минздрава, так и со стороны всех имеющихся следственных служб.

Везде ответ один — вины врачей нет. Анарбек Ниязов

«Но гражданка на этом не успокоилась и начала искать себе единомышленников, заставляя писать жалобы и клеветать на меня. Но после очных ставок с единомышленниками их претензии исчезали», — отметил он.

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Анарбек Ниязов прокомментировал и другие жалобы. Так, он отметил, что Татьяна Андреева на пресс-конференции сообщила, что сын лежал в детском отделении с диагнозом «кисты печени». «Другим изданиям она рассказывала, что была проведена операция аппендэктомия. Так же и с ее внуком. В одних изданиях говорится, что якобы у него была грыжа, а в других — абсцесс. Как можно верить данной гражданке, раз она сама дает разные показания?» — отметил он.

Анарбек Ниязов не согласен и с заявлениями, что его действия стали причиной смерти мамы Кристины Жилиной. «Пациентка поступила с болями в правом подреберье. Она была полностью обследована в условиях районной больницы. Получены консультации врачей терапевтического профиля. Осмотрена анестезиологом. Все записи обследований имеются в истории болезни. Операция «Холецистэктомия». Проведены заседание и патологоанатомическое вскрытие. Заключение патологоанатомического вскрытия — смерть наступила за счет сахарного диабета, тяжелой степени. Декомпенсированная форма. Атрофия, склероз, липоматоз поджелудочной железы. Диабетический нефросклероз», — отметил он.

«Даже после многочисленных проверок, очных ставок они вновь обвиняют меня, нанося серьезный урон моей деловой и профессиональной репутации. Дело доведено до суда, где все судебно-медицинские эксперты, независимые эксперты утверждали, что вины врачей нет. Это течение болезни. Что из-за течения болезни К.Хусанова лишилась ноги и определенного процента трудоспособности. Ни в одной бумаге нет записи, что виновен определенный врач на таком-то этапе лечения. Но на этом гражданка Хусанова не останавливается и продолжает будоражить общество», — добавил Анарбек Ниязов.