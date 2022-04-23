В Историческом музее открылась выставка народного художника Монголии

В Национальном историческом музее открылась выставка народного художника, лауреата государственной премии Монголии Шагдаржавына Чимеддоржи «Узоры ветра». Об этом сообщат пресс-служба Минкультуры.

Отмечается, что выставку открыл Чрезвычайный и Полномочный Посол Монголии в Кыргызстане Содном Ганхуяг. Он рассказал участникам мероприятия о творчестве Шагдаржавына Чимеддоржи.

Министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Азамат Жаманкулов выразил благодарность посольству Монголии за организацию столь прекрасной выставки и поздравил присутствующих участников и гостей с 30-летием установления дипломатических отношений между Кыргызстаном и Монголией.

Министр подчеркнул родство культур и общие исторические связи народов двух стран, отметив, что у кыргызстанцев уникальная возможность ознакомиться с искусством, самобытностью, духом и свободой монгольского народа, который раскрыл автор в своих великолепных работах.