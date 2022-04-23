В Токмаке завершают реставрацию беговой дорожки на стадионе СДЮШОР

В Токмаке завершают реставрацию беговой дорожки на стадионе детско-юношеской спортивной школы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

«19 апреля рабочие приступили к окончательному этапу строительства беговой дорожки. Ранее здесь провели подготовительные работы: убрали бурьян, подсыпали и утрамбовали катками землю. Дорожку длиной 460 метров и шириной 4,2 метра удалось заасфальтировать за один день. Асфальт доставляли из Канта, его понадобилось шесть машин», — говорится в сообщении.

Фото пресс-службы мэрии Токмака. Стадион токмакской СДЮШОР

Отмечается, что через неделю на беговую дорожку нанесут разметку. Она будет четырехполосной. Заключительной работой станет ее укрепление гравийно-песчаной смесью. Здесь смогут тренироваться не только спортсмены из секции легкой атлетики, но и жители города.