В Токмаке завершают реставрацию беговой дорожки на стадионе СДЮШОР

В Токмаке завершают реставрацию беговой дорожки на стадионе детско-юношеской спортивной школы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.
«19 апреля рабочие приступили к окончательному этапу строительства беговой дорожки. Ранее здесь провели подготовительные работы: убрали бурьян, подсыпали и утрамбовали катками землю. Дорожку длиной
Отмечается, что через неделю на беговую дорожку нанесут разметку. Она будет четырехполосной. Заключительной работой станет ее укрепление гравийно-песчаной смесью. Здесь смогут тренироваться не только спортсмены из секции легкой атлетики, но и жители города.