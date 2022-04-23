Жителей Токмака призвали участвовать в контрольной переписи населения

Мэрия Токмака призвала жителей города принять участие в контрольной переписи населения. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

«Перепись населения и жилищного фонда в отдаленных зонах Кыргызстана пройдет с 23 апреля по 2 мая. Параллельно будет проводиться и контрольная перепись для граждан, которые по каким-либо причинам не прошли ее на первом этапе», — говорится в сообщении.

По вопросам переписи жители Токмака могут обратиться по телефонам: 0709886637, 0707007789, 0702287305, 0550867459 и 0995777190.

Напомним, что перепись населения и жилищного фонда в Кыргызстане стартовала 25 марта. Для ее проведения было задействовано 28 тысяч временного переписного персонала (координаторы, инструкторы-контролеры и переписчики). Общереспубликанская кампания впервые проходит в электронном формате при помощи мобильного приложения с использованием переписчиками личного мобильного телефона или планшета.