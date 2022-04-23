Цифра дня. 326 митингов зафиксировано в Кыргызстане с начала года

В Кыргызстане с начала года зафиксировано 326 митингов. Об этом сообщил представитель МВД Нурлан Исмаилов.

По его словам, 121 акция протеста носила мирный характер.

Между тем Верховный суд оставил в силе решение судов предыдущих инстанций об ограничении проведения мирных собраний на центральной площади Ала-Тоо, Старой площади, у зданий ГКНБ, МВД и российского посольства.

Митинговать можно только в сквере имени Максима Горького, предварительно уведомив мэрию Бишкека.

Омбудсмен Атыр Абдрахматова назвала право граждан на мирные собрания для выражения своей позиции основным.