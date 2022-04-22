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Общество

На развитие туризма в 2022 году выделено 1 миллиард 40 миллионов сомов

На развитие туризма в 2022 году выделено 1 миллиард 40 миллионов сомов. Об этом на заседании парламентской фракции «Ата Журт Кыргызстан» сообщил министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Азамат Жаманкулов.

Во фракции заслушивают информацию о подготовке к летнему туристическому сезону.

По словам чиновника, в этом году Фонду поддержки развития туризма выделен 1 миллиард сомов, департаменту туризма — 40 миллионов. Он пояснил, что эти деньги будут направлены для строительства объектов туризма.

Нардеп Бактыбек Сыдыков отметил, что в Кыргызстане начинают говорить о развитии туризма только перед началом летнего сезона. «В Узбекистане развито паломничество по святым местам. У нас таких мест мало? Есть святые места Сафед-Булан, Имам Сарахси, Падыш-Ата, мазар Идриса-Пайгамбара и так далее. Почему это направление не развиваете? Вам бы главное — построить где-то что-то. Так вы не загоните туристов», — сказал он.

Бактыбек Сыдыков также поинтересовался, сколько туристических зон в Кыргызстане. Министр ответил, что понятие «туристическая зона» нет в законе. «Если у вас до сих пор не определены туристические зоны, то о чем мы говорим?» — возмутился он.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/231758/
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