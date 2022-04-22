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Общество

В Бишкеке пройдет очередной субботник. Рекомендовано собрать пакеты и баклажки

Завтра, 23 апреля, на территории Бишкека с 9.00 состоится общегородской субботник. 

Горожан приглашают принять активное участие. Чиновники заблаговременно извещают жителей, руководителей учреждений, школ и дошкольных организаций, председателей ТСЖ, домовых и квартальных комитетов, а также владельцев бизнеса и торговых точек.

24.kg
Фото 24.kg. Инструкция для участников субботника

Участникам субботника рекомендуется уделить внимание сбору пакетов и баклажек. 

Мэрия, в свою очередь, проведет объезд территорий и проверит санитарное состояние районов. 

Ранее бишкекчане жаловались, почему те, кто работает в детских садах, школах и на госслужбе, по распоряжению мэра должны каждую субботу выходить на уборку. По данным столичного муниципалитета, субботники будут проходить до конца апреля.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/231754/
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