Солистка группы «Город 312» приглашает кыргызстанцев на фестиваль

Солистка группы «Город 312» Ая (Светлана Назаренко) обратилась к кыргызстанцам и пригласила на молодежный фестиваль «Споемте, вместе!».

По ее словам, Кыргызстан всегда оставался оплотом дружбы людей разных национальностей.

«В столь сложное время нам нужно не только с молодежью говорить о том, насколько важно помнить подвиги наших предков и чтить заслуги тех, кто погиб на полях войны 1941-1945 годов. Помните о том, насколько важно ценить дружбу между людьми разных национальностей и вероисповеданий. Обнимаю каждого жителя Кыргызстана», — сказала певица.