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Общество

Солистка группы «Город 312» приглашает кыргызстанцев на фестиваль

Солистка группы «Город 312» Ая (Светлана Назаренко) обратилась к кыргызстанцам и пригласила на молодежный фестиваль «Споемте, вместе!».

По ее словам, Кыргызстан всегда оставался оплотом дружбы людей разных национальностей.

«В столь сложное время нам нужно не только с молодежью говорить о том, насколько важно помнить подвиги наших предков и чтить заслуги тех, кто погиб на полях войны 1941-1945 годов. Помните о том, насколько важно ценить дружбу между людьми разных национальностей и вероисповеданий. Обнимаю каждого жителя Кыргызстана», — сказала певица.

Отмечается, что мероприятие пройдет в Бишкеке 5 мая, прием заявок для участия осуществляется до 25 апреля.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/231730/
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