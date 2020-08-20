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Общество
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. Партия «Бутун Кыргызстан» огласила топ-7 избирательного списка

Накануне партии завершили выдвижение списков кандидатов, провели съезды и утвердили программы.

Партия «Бутун Кыргызстан» огласила топ-7 претендентов на депутатские мандаты седьмого созыва. Полную информацию в штабе политорганизации пообещали предоставить 24 августа.

1. Лидер партии, бывший госсекретарь Адахан Мадумаров.

2. Предпринимательница Айгуль Сатарова.

3. Предпринимательница Орозайым Нарматова.

4. Экс-премьер-министр Темир Сариев. Союз с Адаханом Мадумаровым стал вторым после того, как глава партии «Акшумкар» попытался создать предвыборный тандем с Омурбеком Текебаевым, но не получилось.

5. Бывший депутат ЖК от фракции «Онугуу-Прогресс» Исхак Масалиев.

6. Заместитель секретаря Совета безопасности генерал-лейтенант Омурбек Суваналиев.

7. Бывший замминистра внутренних дел Курсан Асанов. Он проходит обвиняемым по уголовному делу о злоупотреблении должностным положением. Курсана Асанова сняли с должности 13 августа 2019 года за предательство интересов кыргызской милиции и утрату доверия. Позже Военная прокуратура возбудила уголовное дело.

До 18.00 24 августа уполномоченные представители политических партий должны предоставить в ЦИК документы для регистрации списков кандидатов. При этом список кандидатов и сведения о них предоставляются в бумажном и электронном варианте согласно утвержденной ЦИК форме.

В течение 10 дней проводится проверка представленных сведений и до 4 сентября производится регистрация списка кандидатов в депутаты ЖК.

Агитация начинается 4 сентября.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162928/
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